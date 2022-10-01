聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東佳冬石斑漁村轉型休閒 重溫牽罟文化再搭鱻味餐桌
屏東縣佳冬鄉濱海的塭豐村是傳統小漁村，也是石斑魚養殖重鎮，社區近年致力轉型深度旅遊的休閒漁業，重現早期群體拉網捕魚的「牽罟」捕魚法，今年牽罟文化─海平面以下的體驗系列活動邁入第7年」，除了牽罟捕魚、沙窯、傳統烤魚活動等亮點，還禮聘專業廚師，以石斑魚為主菜的風味餐，加碼規畫鐵馬遊庄遇見鱻味餐桌遊程。
塭豐社區發展協會理事長吳世昌說，塭豐社區以養殖漁業為主，青壯人口近年流失，7年前發想善用社區特色及漁產轉型休閒漁業，舉辦以體驗牽罟文化為核心的海平面以下的體驗系列活動，除了體驗早期漁村牽罟捕魚，還找來大廚烹調石斑魚為主菜，搭配在地水產風味餐，希望為社區吸引深度旅遊人潮。
他說，塭豐村位於林邊溪出海口左邊，村民以捕魚及養殖為生，早期因漁業資源豐富，衍生出多種捕魚方式，但不是人人都有財力可以買漁船，因此發展出群體拉網捕魚、分享魚穫的「牽罟」捕魚法，它不是隨時可以進行的，要以經驗判斷看海流方向及魚群位置，時間不一定是白天，黃昏或清晨都可能，是已逐漸被人淡忘的漁村文化。
為將傳統漁村文化與人分享，社區發展協會定10月29日在金龍宮前海邊沙灘舉辦牽罟文化活動，帶遊客實際體驗早期漁民捕魚、吃魚的生活方式，還有早期漁民在沙灘等待最佳牽罟時間點時，為了溫飽肚子，在沙灘挖出像碗公式的窯且就地取材檢拾漂流木，當材火燒到沙子高溫時，再放入地瓜、鴨蛋悶熟。10月8日及15日規畫的鐵馬遊庒遇見鱻味餐桌，有人工養殖的珊瑚巡禮、養殖魚塭風景，傍晚到林邊溪左岸賞夕陽，再回活動中心品嘗石斑魚料理風味餐，觀賞夜景。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言