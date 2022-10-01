屏東佳冬石斑漁村轉型休閒 重溫牽罟文化再搭鱻味餐桌

屏東縣佳冬鄉濱海的塭豐村是傳統小漁村，也是石斑魚養殖重鎮，社區近年致力轉型深度旅遊的休閒漁業，重現早期群體拉網捕魚的「牽罟」捕魚法，今年牽罟文化─海平面以下的體驗系列活動邁入第7年」，除了牽罟捕魚、沙窯、傳統烤魚活動等亮點，還禮聘專業廚師，以石斑魚為主菜的風味餐，加碼規畫鐵馬遊庄遇見鱻味餐桌遊程。

塭豐社區發展協會理事長吳世昌說，塭豐社區以養殖漁業為主，青壯人口近年流失，7年前發想善用社區特色及漁產轉型休閒漁業，舉辦以體驗牽罟文化為核心的海平面以下的體驗系列活動，除了體驗早期漁村牽罟捕魚，還找來大廚烹調石斑魚為主菜，搭配在地水產風味餐，希望為社區吸引深度旅遊人潮。

他說，塭豐村位於林邊溪出海口左邊，村民以捕魚及養殖為生，早期因漁業資源豐富，衍生出多種捕魚方式，但不是人人都有財力可以買漁船，因此發展出群體拉網捕魚、分享魚穫的「牽罟」捕魚法，它不是隨時可以進行的，要以經驗判斷看海流方向及魚群位置，時間不一定是白天，黃昏或清晨都可能，是已逐漸被人淡忘的漁村文化。