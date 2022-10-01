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佳樂水衝浪嘉年華熱力登場 打造南台灣衝浪代表性品牌

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣滿州佳樂水衝浪賽昨天起一連3天在滿州鄉港口村漁村公園海岸熱鬧登場，今年新增兒童和青少年組。圖／台灣海洋休閒運動發展協會提供
屏東縣滿州佳樂水衝浪賽昨天起一連3天在滿州鄉港口村漁村公園海岸熱鬧登場，今年新增兒童和青少年組。圖／台灣海洋休閒運動發展協會提供

屏東縣滿州佳樂水衝浪賽昨天起一連3天，在滿州鄉港口村漁村公園海岸熱鬧登場，衝浪賽事納入奧運項目後，今年新增12歲以下兒童組和45歲以上後青春組，近200名大小衝浪好手在浪頭上較勁外，還有市集、 草地音樂會、親子DIY和納入奧運項目的MINI RAMP（迷你公園滑板），多元的熱帶島嶼休閒氛圍，宛如歡樂的衝浪嘉年華會。

「秋冬吹起東北季風，吹起微涼海風，正是衝浪好時節！」主辦的台灣海洋休閒運動發展協會說，滿州鄉佳樂水因河口地形、浪況佳，加上恆春半島秋冬落山風吹拂，是南台灣人氣衝浪點，今年賽事邁入第18年，參賽年齡層級從小到大都有，總獎金50萬元，報名人數近200人，為台灣衝浪賽事人數最多且年齡層最廣的賽事，並融入休閒氛圍，打造為南台灣最具代表性的衝浪品牌。

大會依慣例在賽事活動次日晚上進行「選手之夜」，歡迎來自全台各地的浪人來此參加聚會，今年首次搬到墾丁大灣遊憩區，把一向不對外開放的選手之夜變成演唱會，讓更多人感受到浪人的熱情；屏東在地的金曲歌后桑梅娟、甫獲新原創樂團大賞來自恆春的「你太白去曬黑」、從聲林之王串出的黑馬吱吱與高士部落的百波億兄弟，展現屏東「多一度」的熱情。

縣府交通旅遊處表示，全台唯一被太平洋、巴士海峽、台灣海峽三座海洋環抱的屏東，不只擁有豐富的海洋生態，假日到佳樂水賞高手衝浪、享美食逛市集外，10月正是觀賞灰面鵟鷹過境的最佳時節，可品嚐在地的港口茶、賞落鷹、參訪沙漠景觀的九棚社區、再到車城四重溪泡溫泉，來趟身心靈的舒壓旅遊。

屏東縣滿州佳樂水衝浪賽昨天起一連3天在滿州鄉港口村漁村公園海岸熱鬧登場，精彩刺激的衝浪賽外，還有市集、草地音樂會，多樣化的休閒氛圍，宛如歡樂的衝浪嘉年華會。圖／台灣海洋休閒運動發展協會提供
屏東縣滿州佳樂水衝浪賽昨天起一連3天在滿州鄉港口村漁村公園海岸熱鬧登場，精彩刺激的衝浪賽外，還有市集、草地音樂會，多樣化的休閒氛圍，宛如歡樂的衝浪嘉年華會。圖／台灣海洋休閒運動發展協會提供
屏東縣滿州佳樂水衝浪賽昨天起一連3天在滿州鄉港口村漁村公園海岸熱鬧登場，精彩刺激的衝浪賽外，還有市集、草地音樂會，多樣化的休閒氛圍，宛如歡樂的衝浪嘉年華會。圖／台灣海洋休閒運動發展協會提供
屏東縣滿州佳樂水衝浪賽昨天起一連3天在滿州鄉港口村漁村公園海岸熱鬧登場，精彩刺激的衝浪賽外，還有市集、草地音樂會，多樣化的休閒氛圍，宛如歡樂的衝浪嘉年華會。圖／台灣海洋休閒運動發展協會提供
屏東縣滿州佳樂水衝浪賽昨天起一連3天在滿州鄉港口村漁村公園海岸熱鬧登場，精彩刺激的衝浪賽外，還有市集、草地音樂會，多樣化的休閒氛圍，宛如歡樂的衝浪嘉年華會。圖／台灣海洋休閒運動發展協會提供
屏東縣滿州佳樂水衝浪賽昨天起一連3天在滿州鄉港口村漁村公園海岸熱鬧登場，精彩刺激的衝浪賽外，還有市集、草地音樂會，多樣化的休閒氛圍，宛如歡樂的衝浪嘉年華會。圖／台灣海洋休閒運動發展協會提供

屏東縣 奧運

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