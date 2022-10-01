金門大橋會勘 議長：勿為通車而通車

金門大橋目前實際工程進度97.71%，已經接近最後完工通車階段，依照進度在10月底前完成工程施作沒有問題。金門縣議會臨時會昨安排金門大橋會勘，議長洪允典表示，安全是最重要的，不要為了通車而通車。縣府表示，安全一定是最大的考量，但是會爭取在最快的時間。

洪允典與多位議員、縣府工務處長許鴻志等人上橋，並邀請前中華民國結構技師公會全國聯合會理事長蔡榮根一同會勘，瞭解大橋目前的進度。

高公局說明，目前金門大橋正積極趕工，進行橋面AC鋪築、橋護欄施工、伸縮縫施工、預力套管灌漿、路燈照明及交控系統施工作業，實際工程進度97.71%，已接近最後完工通車階段。

洪允典說，大橋的安全性一定要夠，才能完工與通車，要嚴守程序，才不會像新竹棒球場一樣有遺憾，勉強為通車而通，是沒有意義。

蔡榮根表示，整個工程難免會有些瑕疵，建議在通車前做全面檢驗及勘驗，雖不是世界最大的橋，卻是施工最困難的橋，才會做怎麼久，但不是工程技術問題，完全是國內投標制度問題，希望做到最安全才通車。

縣府發言人吳伯揚表示，縣長沒有一定要在何日通車，安全一定是最大的考量，但會爭取在最快的時間，讓鄉親往來大小金門更便利。依照進度，在10月底前完成工程施作沒有問題，需辦理驗收程序，並符合相關行車安全條件，以及完成交通控制系統測試才能通車。