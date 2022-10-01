快訊

美股震盪走跌 道瓊再挫500點、那指9月下跌10%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門大橋會勘 議長：勿為通車而通車

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金門縣議會昨天安排到金門大橋會勘，視察工程進度。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議會昨天安排到金門大橋會勘，視察工程進度。記者蔡家蓁／攝影

金門大橋目前實際工程進度97.71%，已經接近最後完工通車階段，依照進度在10月底前完成工程施作沒有問題。金門縣議會臨時會昨安排金門大橋會勘，議長洪允典表示，安全是最重要的，不要為了通車而通車。縣府表示，安全一定是最大的考量，但是會爭取在最快的時間。

洪允典與多位議員、縣府工務處長許鴻志等人上橋，並邀請前中華民國結構技師公會全國聯合會理事長蔡榮根一同會勘，瞭解大橋目前的進度。

高公局說明，目前金門大橋正積極趕工，進行橋面AC鋪築、橋護欄施工、伸縮縫施工、預力套管灌漿、路燈照明及交控系統施工作業，實際工程進度97.71%，已接近最後完工通車階段。

洪允典說，大橋的安全性一定要夠，才能完工與通車，要嚴守程序，才不會像新竹棒球場一樣有遺憾，勉強為通車而通，是沒有意義。

蔡榮根表示，整個工程難免會有些瑕疵，建議在通車前做全面檢驗及勘驗，雖不是世界最大的橋，卻是施工最困難的橋，才會做怎麼久，但不是工程技術問題，完全是國內投標制度問題，希望做到最安全才通車。

縣府發言人吳伯揚表示，縣長沒有一定要在何日通車，安全一定是最大的考量，但會爭取在最快的時間，讓鄉親往來大小金門更便利。依照進度，在10月底前完成工程施作沒有問題，需辦理驗收程序，並符合相關行車安全條件，以及完成交通控制系統測試才能通車。

金門大橋 洪允典 新竹

延伸閱讀

台中太平市民大道二期通車 盧秀燕感謝各方協助

影／縣議會安排金門大橋實勘 議長以新竹市立棒球場為戒

議長籲金門大橋勿為通車而通車 縣府：未指定時間

台中太平人引頸期待40年！太平市民大道第二期通車

相關新聞

金門大橋會勘 議長：勿為通車而通車

金門大橋目前實際工程進度97.71%，已經接近最後完工通車階段，依照進度在10月底前完成工程施作沒有問題。金門縣議會臨時...

全台首例 住宅與左營古蹟共存

高雄「左營舊城」遺蹟是國內現存規模最大且完整的清代城池；市府2016年起推動「再造歷史現場-左營見城計畫」，鄰近推建案時...

屏東拚交通 潘孟安：爭取高捷延伸林邊

高雄、屏東是共同生活圈，聯通兩地的88快速道路尖峰時段常大塞車，屏東縣議員洪明江昨質詢時主張屏東需要第2條快速道路，也關...

全台首座「住宅與古蹟共存」大樓 保存左營舊城古蹟

高雄市政府為重現清代留存至今的舊城，在2016年推動「再造歷史現場-左營見城計畫」，計畫期間，四年前一家建商買下的建地因...

屏南2區間測速停用再延4個月 居民更氣路爛快不了有何用

行政院推動屏鵝公路種樹百里2.0景觀升級計畫，預定明年1月15日完工，因7月1日起分段封閉車道施工，僅剩1個車道，天天塞...

護左營舊城 打造全台首座「住宅與古蹟共存」住宅大廈

高雄市政府為重現清代留存至今的舊城，在2016年推動「造歷史現場-左營見城計畫」，計畫期間，周邊華友聯集團建案因發現疑似...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。