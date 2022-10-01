屏東拚交通 潘孟安：爭取高捷延伸林邊

高雄、屏東是共同生活圈，聯通兩地的88快速道路尖峰時段常大塞車，屏東縣議員洪明江昨質詢時主張屏東需要第2條快速道路，也關注高雄捷運延伸屏東的終點站在哪裡？縣長潘孟安說，屏東建設不發達被邊緣化，他長期爭取高鐵延伸潮州，也會爭取高捷延伸到林邊車站，讓捷運與台鐵串連。

洪明江昨質詢時指屏東除需要第2條快速道路，高雄捷運延伸到屏東、高鐵南延到屏東六塊厝，希望再延伸到潮州。潘孟安說，高雄捷運延伸屏東不能只到大鵬灣站，他會要求直接銜接到林邊火車站，「兩地才相距幾百公尺，延至林邊就能與台鐵串連，交通更方便」。

「交通是建設之母，有快速道路才能有金流、物流、人流」，潘孟安說，中央用台北看台灣，屏東長期被交通歧視，他很不平。屏東幾10年因交通建設不發達被邊緣化，他爭取高鐵南延屏東時，一開始特別提到一定要到潮州，一次到位。

最近高雄捷運延伸屏東一案拍板，潘也表示會持續爭取延伸到林邊車站。高雄林園區石化廠多，捷運變更走地下化，到屏東新園這端採取高架，不占地，成本低。縣府交旅處表示，高捷延伸案已完成綜合規畫，並經國發會審定報院，屏東端站體會採取輕量運具，第一階段7個站到大鵬灣，縣府會持續爭取延伸到林邊車站，屏東端經費粗估逾230億元。