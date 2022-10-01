全台首例 住宅與左營古蹟共存

高雄「左營舊城」遺蹟是國內現存規模最大且完整的清代城池；市府2016年起推動「再造歷史現場-左營見城計畫」，鄰近推建案時發現疑似城牆石材，現勘確認為南門段城牆殘蹟，市府與建商協商變更設計，讓「住宅與古蹟共存」，昨天共同揭牌，是全台首例與古蹟共存的住宅大廈。

記者陳弘逸／攝影 高市文化局指出，左營舊城在日治時期因開拓高楠公路而消失，只存留在舊地籍圖上，市府推動「再造歷史現場-左營見城計畫」後修復各段城牆、也恢復護城河通水，興建空中馬道串接大小龜山，樣貌雖改，但殘蹟仍是國內現存規模最大的清代城池。

2018年華友聯集團在南門啟文路口推案，施工期間發現城牆石材構件，經文資委員現勘，確認為鳳山縣舊城築城材料，考古發掘更發現是具城牆排水功能的水關，總長約50公尺，同年指定為市定古蹟。這次的發現，可說是為左營舊城最重要的一塊拼圖。

華友聯集團董事長陸炤廷說，開發案遇到古蹟會造成建設延滯，其實很頭痛，所幸經過溝通，讓古蹟與建案巧妙連結。他透露，原先已售的14戶經溝通解約或換約，進而成就古蹟保存。

「建商以石材紋理為主軸進行戶外景觀設計，適度展現水關及城牆殘蹟，是古蹟與社區共融的良好示範」，高市副市長史哲說，這是台灣有史以來第一件典範，感謝華友聯對文資保存的付出。