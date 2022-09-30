全台首座「住宅與古蹟共存」大樓 保存左營舊城古蹟

高雄市政府為重現清代留存至今的舊城，在2016年推動「再造歷史現場-左營見城計畫」，計畫期間，四年前一家建商買下的建地因發現疑似城牆石材構件，經文資審議並指定為市定古蹟，為與古蹟共存，建商決定變更建照完好保留城牆遺址，高雄市副市長史哲說，這是全台首例住宅與古蹟共存的住宅大廈，很感謝建商保留古蹟，讓後代能夠見證歷史。

高雄市文化局表示，位在左營區的「左營舊城」為清代縣治的鳳山縣舊城，雖歷經日治時期樣貌改變，但遺留的殘蹟，仍是國內現存規模最大且完整的清代城池，自市府推動「再造歷史現場-左營見城計畫」已陸續修復各段城牆、恢復護城河通水，興建空中馬道串接大小龜山。

計畫期間，於2018年華友聯集團在南門啟文路口的新建案工程中，發現城牆石材構件，經文資委員組成專案小組現勘，確認為鳳山縣舊城築城材料，考古發掘更發現總長約50公尺長，是具城墻排水功能的水關，同年也被文資審議委員會審議指定為市定古蹟。

華友聯集團董事長陸炤廷坦言，開發商遇到古蹟，是一件相對頭痛的事，因為可能造成損失或建設的延滯，所幸經過溝通，能讓古蹟與建案連結，且原先已售的14戶，已透過溝通解除或更換合約，進而成就古蹟保存。