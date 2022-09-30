屏東科技產業園區二期招商起跑促進投資50億 創造就業

經濟部加工出口區管理今攜手財團法人資訊工業策進會、屏東工策會，以「屏東產業再創新局」為主軸舉辦，屏東科技產業園區二期（屏東擴區）招商座談會，首場選在屏東科技產業園區辦理，屏東擴區位於屏東科技產業園區西北側，占地26.86公頃，預估促進投資50億元、提高產值100億元、創造790個就業機會。

加工處組長游淑惠說，屏東擴區鄰近屏東科技產業園區，對面是屏東科學園區，鄰近汽車產業專區、六塊厝產業園區，產業群聚效應強，企業入駐屏東擴區，能和上下游產業一起打拚，加工處也會陪伴企業成長，入駐屏東擴區串連屏東產業聚落，也帶動產業升級。

今天座談會邀請，屏東縣工策會說明，屏東產業發展目標。現場也說明園區與即將開發動工的各園區，從推動期程、引進產業類別與租金措施等內容一應俱全，期待企業選擇落腳屏東。