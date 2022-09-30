屏南2區間測速停用再延4個月 居民更氣路爛快不了有何用

行政院推動屏鵝公路種樹百里2.0景觀升級計畫，預定明年1月15日完工，因7月1日起分段封閉車道施工，僅剩1個車道，天天塞車，引發用路人抱怨，位於工區內的台1線戰備跑道及台26線尖山段2段區間測速，縣警局交通隊原從7月26日起至9月30日暫停執法，因道路工程影響持續，今天宣布再延長至明年1月31日。

得知區間測速執法再延長4個月消息，恆春半島居民多不領情，有人呼籲「台26線尖山段區間測速以後別再啟用了」；屏東縣議員盧玟欣認為，從區間測速到種樹百里，都沒有站在當地居民交通需求著想，台26線尖山段4線道寬敞，交通事故率本來就低，居民最期盼的是屏南快速道路，盼政府能傾聽地方心聲。

吳姓民眾苦笑說，屏鵝公路7月1日起分段封閉車道施工後，枋寮至墾丁段暑假常塞車，現在平日小塞，假日還是大塞，這2段區間測速暫停執法，之前聽到消息還開心是「意外的驚喜」，但現在路面回補後宛如波浪，即使想開快也快不了，現在聽到再延4個月，已經沒有感覺了，特別是台26線車城尖山段，因為根本快不了，還是早點完工比較實在。

屏東縣今年3月啟用3處區間測速路段，分別是台1線戰備跑道南、北向約3.6公里，及台26線尖山段（南向約4.7公里、北向約5.2公里），以及台9線草埔段南、北向約2.7公里。警方雖一再公開宣導速執法目標在加強速度管理，減少交通事故，但台26線尖山段3到5月開罰1萬6400餘件，還是被民眾批政府錢，特別是恆春半島居民。