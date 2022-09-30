高市議會通過公債條例 估撙節利息4.11億

高雄市議會今天通過「公債發行自治條例」，讓高市自償性債務未來可透過發行公債，取代現行銀行借款，不但可不受升息影響，還能撙節約4.11億元利息支出，降低利息負擔。

高雄市政府財政局發布新聞稿指出，為嚴守財政紀律，落實開源節流，市長陳其邁上任後掌握當時低利率環境，將原本銀行借款轉為發行利率較低公債，共發行3次公債約新台幣571億元，不但不增加借款，更節省利息支出。以當前國內外不斷升息趨勢下，1年可節省利息4.11億元。

財政局長陳勇勝說明，為讓高市自償性債務也能發揮節省利息效果，市府制定「高雄市公債發行自治條例」，今天在議會支持下通過。未來無論是自償性及非自償性債務，都能藉由將銀行借款轉換成發行公債，在不新增舉借情形下降低市府利息負擔。

陳勇勝說，自償性債務是地方政府推動重要建設財政工具之一，所以近年來6都自償性債務都普遍增加。高市推動諸多具自償性建設計畫，如產業園區開發、興建社會住宅、土地整合開發及軌道建設等。「高雄市公債發行自治條例」通過後，各計畫舉借的自償性債務，未來可透過發行公債方式，取代現行既有銀行借款，降低利息費用。

他認為，今年受國際政經情勢劇烈演變，以及全球經濟、貨幣及財政政策、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、政治等因素影響波動，美國已連續升息抑制通貨膨脹問題。國內央行也衡酌美國升息情形、經濟情勢及通膨等因素，調升利率3次。

不過，因高雄市政府發行的571億元公債不受央行升息影響，因此可用以取代既有銀行借款，預計可撙節約4.11億元利息支出。

陳勇勝也提到，財政部在全國財政聯繫會議肯定市府發行公債節省利息做法，鼓勵地方政府自償性債務發行公債，節省利息負擔。但目前這項做法僅適用公務預算受限債務，至於特種基金的自償性債務，因無法源發行公債節省利息，所以這次才提出自治條例，向議會爭取支持以完善規定，預期未來在開源節流措施中，節省利息支出方面獲得更好成果。