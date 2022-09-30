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護左營舊城　打造全台首座「住宅與古蹟共存」住宅大廈

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
華友聯集團將建案變更設計，保留鳳山縣舊城遺留的殘蹟。記者陳弘逸／攝影
華友聯集團將建案變更設計，保留鳳山縣舊城遺留的殘蹟。記者陳弘逸／攝影

高雄市政府為重現清代留存至今的舊城，在2016年推動「造歷史現場-左營見城計畫」，計畫期間，周邊華友聯集團建案因發現疑似城牆石材構件，經文資審議並指定為市定古蹟；為與古蹟共存，建案不僅變更建照，同時完好保留城牆遺址；副市長史哲說，這將是全台首例，住宅與古蹟共存的住宅大廈。

市府文化局指出，位在左營區的「左營舊城」為清代縣治的鳳山縣舊城，雖歷經日治時期樣貌改變，但遺留的殘蹟，仍是國內現存規模最大且完整的清代城池，自市府推動「造歷史現場-左營見城計畫」已陸續修復各段城牆、恢復護城河通水，興建空中馬道串接大小龜山。

計畫期間，於2018年華友聯集團在南門啟文路口的新建案工程中，發現城牆石材構件，經文資委員組成專案小組現勘，確認為鳳山縣舊城築城材料，考古發掘更發現總長約50公尺長，是具城墻排水功能的水關，同年也被文資審議委員會審議指定為市定古蹟。

華友聯集團董事長陸炤廷坦言，開發商遇到古蹟，是一件相對頭痛的事，因為可能造成損失或建設的延滯，所幸經過溝通，能讓古蹟與建案連結，且原先已售的14戶，已透過溝通解除或更換合約，進而成就古蹟保存。

副市長史哲表示，這是台灣有史以來第一件典範，同時也感謝集團的誠意，願意變更設計退縮建築範圍，尤其變更設計還需重新申請建築執照，對開發影響相當大，不過當初取名「見城」，並非建城，就是希望歷史現場能用各種手法重新發現與看見，這次也是公部門與民間為文化資產保存的典範。

高雄市政府與華友聯集團今天舉辦「舊城再現-古蹟與社區融合再生」記者會。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府與華友聯集團今天舉辦「舊城再現-古蹟與社區融合再生」記者會。記者陳弘逸／攝影
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華友聯集團將建案變更設計，保留鳳山縣舊城遺留的殘蹟。記者陳弘逸／攝影
華友聯集團將建案變更設計，保留鳳山縣舊城遺留的殘蹟。記者陳弘逸／攝影

古蹟 史哲 建築

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