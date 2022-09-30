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金門建置西半島醫療專區有譜 確定在四七高地一營區

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
軍方於昨日辦理促進軍方與金門各級政府機關營產業務互動會議，會中已取得共識。圖／縣府提供
軍方於昨日辦理促進軍方與金門各級政府機關營產業務互動會議，會中已取得共識。圖／縣府提供

金門不能只有一間醫院！為提升金門整體醫療水平，及增加醫保生返鄉服務的空間，增進西半島及烈嶼地區鄉親就醫的便利性，縣府積極建置西半島醫療專區，最終選定以四七高地一營區作為選址地點，近期已確認土地撥用範圍，將由金防部呈報司令部層轉國防部後核發同意函。

金門縣府表示，縣長楊鎮浯任內持續推動建置西半島醫療專區，多次與衛生局及軍方人員前往場勘，雖然過程中歷經不少問題，但縣府持續努力克服困難，整合鄉親意見，歷經多次選址，最終選定以四七高地一營區作為選址地點。

縣府提及，期間積極與軍方協調撥地事宜，金防部於本月14日在指揮官主持會勘，確認了撥用範圍，軍方也於昨日辦理促進軍方與金門各級政府機關營產業務互動會議，協調相關進度，會中已取得共識，將由金防部呈報司令部層轉國防部後核發同意函。在此期間，縣衛生局也已同步作業，刻正辦理先期規劃招標，積極委商專業廠商辦理本項重大建設。

衛生局局長李錫鑫表示，金門醫療資源有限，雖無法做到像台大及榮總等醫學中心的服務規模等級，但在現有條件限制之下，務實去檢視整體醫療在地化提升的程度。

李錫鑫說，金門近年來推動的都是對鄉親影響較大的在地化醫療，包括癌症化學治療，讓鄉親不用台金兩地奔波；急重症及事故緊急處理能力，如內視鏡中心、心導管手術、緊急手術等。目前正規劃的西半島醫療專區，面積約2.2公頃，與金寧社福館相鄰，讓東西半島具有醫療基礎能力，都是有計畫性的推動，以健全在地基礎醫療能量。

金門縣衛生局表示，本縣的急重症在地醫療量能逐漸提升，金門醫院也提升至中度級急救責任醫院，各類轉診率也皆有顯著下降。近年來培育之籍屬公費醫師陸續返鄉服務，醫師人力逐步建置完成，金門醫院強化洗腎、內視鏡逆行性膽管造影術、心導管、急診、兒科、復健、牙科醫療團隊，專業醫事人力趨於穩定，未來還有神經外科、血液腫瘤科、婦產科等相關重點科別學成返金，逐步落實醫療在地化，也持續透過金門IDS計畫、醫中計畫之醫療合作，提升服務量能。

金門縣府表示規劃的西半島醫療專區，面積約2.2公頃，與金寧社福館相鄰，讓東西半島具有醫療基礎能力。圖／縣府提供
金門縣府表示規劃的西半島醫療專區，面積約2.2公頃，與金寧社福館相鄰，讓東西半島具有醫療基礎能力。圖／縣府提供

金門 衛生局 手術

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