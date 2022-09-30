影／縣議會安排金門大橋實勘 議長以新竹市立棒球場為戒

金門縣議會臨時會今天安排到金門大橋會勘，議長洪允典率領多位議員與官員走了一遭後，洪允典表示，安全是最重要的，希望不要為了通車而通車，才不會像新竹市立棒球場一樣，未驗收先開打造成遺憾；縣議會也會勸導縣府要以安全第一為重，不要貿然通車。

縣議會今天前往金門大橋會勘，洪允典率領多位議員、秘書長翁自保與縣府工務處長許鴻志、觀光處長丁健剛等人上橋，並邀請前中華民國結構技師公會全國聯合會理事長蔡榮根參與會勘，瞭解大橋目前的進度與趕工狀況。

高公局說明，目前金門大橋正積極趕工，進行最後的橋面AC鋪築、橋護欄施工、伸縮縫施工、預力套管灌漿、路燈照明及交控系統施工作業；到9月下旬，實際工程進度97.71%，已接近最後完工通車階段。照目前的進度，10月底前完成相關的工程施作沒有問題。

洪允典強調，大橋的安全性一定要夠，最後才能完工與通車，要嚴守程序，才不會像新竹棒球場一樣有遺憾，他並說站在議會立場，會為金門爭取到最安全的道路，勉強為通車而通，是沒有意義。

洪允典認為，「不要為通車，而趕工來硬通，應按照一定正常程序，把大橋做好」。他指出該走的程序都要走好，才會萬無一失，希望以安全第一。

先前曾多次上橋會勘的蔡榮根表示，金門大橋已趨竣工，整個工程難免會有些瑕疵，最重要的是若有缺失，要用最嚴格、最高標準來補強，在整個工程通車之前，要做全面檢驗及勘查。

蔡榮根也為工程人員講話，他說大橋會做那麼久，不是工程技術問題，完全是國內投標制度問題；蔡榮根說，金門大橋雖不是世界最大的橋，卻是世界施工最困難的橋，所以才會做怎麼久，希望大家在努力一下，做到最安全的通車。

縣府發言人吳伯揚表示，楊縣長沒有一定要在哪個特別日通車，安全一定是最大的考量，但也會爭取在最快的時間內，讓鄉親往來大小金門間更便利。吳伯揚轉述，通車啟用標準，是指需辦理驗收程序，並符合相關行車安全條件，以及完成交通控制系統測試。