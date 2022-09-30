兩慈善組織跨海金門義診、義演 守護離島民眾健康

高雄市關心人道援助學會（簡稱KHCS）首度與世界國際外科學會共同攜手，將於明天跨海來金門辦理義診與義演，此次共號召全台各縣市12位醫師和醫護志工約35人來金門，他們白天義診、晚間義演，期盼守護金門鄉親的健康。

這次活動在金門縣衛生局的支持下將展開義診和義演工作， 明天的義診以特殊檢查、預防醫學、疼痛治療、口腔保健為主；該會義診足跡遍及國內外，由亞洲到東南亞、非洲、南美洲，受助者無以數計，在台灣高雄彌陀區、六龜區，台東長濱鄉也有長遠的義診投入，深受鄉親們的期待。

據此次協辦的安仁家醫診所表示，這次的義診安排在金城鎮公所，義診時間為上午9點至12點、下午1點30分至 4點30分；前來義診的醫師陣容堅強，經驗豐富，歡迎有需要的民眾踴躍到場，關心自身健康。

而10月1日義演地點在金門縣文化局演藝廳，時間為晚上7:30，由高雄市南台灣藝術舞蹈團團長孫伊芬，帶領團員帶來「墨色似白」舞碼演出。演出內容，係以水墨古韻為基底，透過與藝術家的合作，運用創意揮寫的畫布，濕透的舞者可以如同毛筆一般走進舞台，透過身上的頭髮、衣物來把地板染黑，隨著水分的滲入與散失，地板也能如動畫一般變色，對應這個時代所擁有的時間性、變異性。