全台最大5G科幻密室在高雄 陳其邁邀全民同樂

配合台灣設計展，高市府規劃運用5G、AR、VR、MR及元宇宙等打造的科技展覽，高雄市長陳其邁搶先體驗全台最大科幻密室後，讚賞展區集結未來設計與5G科技元素，籲民眾前來欣賞。

配合今年台灣設計展在高雄，高雄市政府經發局特別在主展場蓬萊商港區轉型的設計中島，邀請勤崴國際自駕車及規劃「LOG ING—登入元宇宙」及「2022DigiWave」兩大展覽，展覽將提前於今天起在4-3、4-2倉庫開展。陳其邁、數位產業署副署長林俊秀昨天也搶先開箱全台最大國際級百坪科幻密室，並大力推薦展區集結未來設計與5G科技元素。

陳其邁表示，高雄過去肩負重工業發展任務，自己在代理市長任內打開高雄港圍牆、拆除臨港線鐵路，讓駁二舊倉庫群蛻變為充滿藝文氣息設計中心。今年更爭取到睽違10年的台灣設計展重回高雄，為此將以往經濟中島蓬萊商港區轉型設計中島，運用22只貨櫃設置循環設計、海上展場、青年設計及未來設計等主題展區，訴說高雄港百年歷史。

陳其邁提到，勤崴國際自駕車展現台灣設計製造自駕車實力；「LOG ING」藉由元宇宙書籍、AR/VR/MR等設備，進行數位世界微科普及探究元宇宙情景，激發體驗者對元宇宙世界想像；而「2022DigiWave」則以沉浸式互動展覽新體驗，整合線上線下多元藝術，呈現獨一無二大型科技藝術盛典，呼籲民眾把握機會，國慶連假來高雄欣賞台灣設計展。

經發局下午發布新聞稿指出，市府配合台灣設計展擴大舉辦「LOG ING—登入元宇宙」及「2022DigiWave」兩大科技展演，運用5G AIoT、AR、VR、MR及元宇宙打造創新聲光融合互動裝置，帶來前所未有高沉浸式多感官體驗。歡迎民眾把握機會，到高雄體驗全台最大國際級科幻藝術展演。