快訊

直播／今本土新增43280例、50例死亡 225例境外移入

中重症增149例！2歲女童確診5周後「嘔吐草莓舌」引發MIS-C

直播／首份台灣人觀點美食評鑑！第二屆「500盤」榜單公布

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏議員關注交通平權 潘孟安：高捷到屏東爭取延伸至林邊車站

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣議員洪明江關注屏東重大交通建設進度，縣長潘孟安說，交通平權他感同身受，重大建設持續追蹤，高雄捷運延伸屏東，規畫到大鵬灣站，他將爭取延伸到林邊車站，捷運與台鐵串連。圖／取自屏東縣議會直播網站
屏東縣議員洪明江關注屏東重大交通建設進度，縣長潘孟安說，交通平權他感同身受，重大建設持續追蹤，高雄捷運延伸屏東，規畫到大鵬灣站，他將爭取延伸到林邊車站，捷運與台鐵串連。圖／取自屏東縣議會直播網站

屏東縣議員洪明江今議會總質詢，關注屏東重大交通建設進度爭取交通平權，高鐵南延、屏東第二條快速道路、高雄捷運延伸屏東案。縣長潘孟安說，交通平權他感同身受，重大建設持續追蹤，高雄捷運延伸屏東，規畫到大鵬灣站，他將爭取延伸到林邊車站，捷運與台鐵串連。

洪明江關注屏東交通建設，屏東往來高雄交通，88快速道路上班時間大塞車，屏東需第二條快速道路，高雄捷運延伸到屏東案，他也關切後續進度、高鐵南延屏東六塊厝，希望延伸到潮州。

潘孟安說，幾10年來屏東因為交通建設不發達，被邊緣化、被磁吸，交通是所有建設之母，有快速道路才能有金流、物流、人流，他長期爭取高鐵到六塊厝定案，一開始開會就特別提到一定要到潮州，也希望一次到位，但必須跨越高屏溪、才能跨越東港溪，希望能一次到位，現在高鐵進度在可行性評估。

潘孟安坦言，交通部讓他最詬病的就是一個評估就要做一段工程，要先可行性評估，一研究就要兩三年，還要規畫，再進入綜合規畫，又兩三年，還要環評。環評之後還要拖幾年，才能編預算，動工發包，曠日費時。有些行政程序可以簡化，該環評就要環評，綜規、可行性研究是可以並行的。

潘孟安說，屏東第二條快速道路，當時行政院長賴清德下來已核定，2019年核定至今，他要求屏東端沒有爭議就要先做，全部公有土地，環評也通過，現進入二階環差。屏北快速道路部分發包，屏東端先施作，每次都因高雄端延伸問題拖住屏東，這沒道理。就跟高捷一樣，高捷到東港定案，屏東端沒有爭議，要求直接到林邊火車站，目前規畫到大鵬灣，但不能只有到大鵬灣，讓鐵道跟捷運結合。

高雄捷運延伸到屏東，交旅處長黃國維說，屏東端採輕運量，根據屏東人口結構，發展潛力評估，跟高雄端採取重運量不同，屏東輕運量經評估符合發展方式。

潘孟安說，高雄捷運延伸屏東，高雄端林園因石化廠多，高雄後來變更走地下化，屏東從新園進入，採取高架，不占地，成本低，挖地下潛盾成本高。屏東負責跨越高屏溪後的陸體高架，不影響平面道路，高架定案，他會要求增加到林邊車站。

屏南快速道路部分，黃國維說，可行性研究期中階段，進入期末修正。公路總局三工處評估，有兩個方案，路線初步從竹田交流道延伸。

潘孟安說，中央用台北看台灣、看屏東，有很大落差，屏東長期被交通歧視，他相當不平，他會全力以赴持續爭取。

屏東縣 捷運 潘孟安

延伸閱讀

任期將滿議員問有無遺珠之憾 潘孟安盼星級旅館進駐

大咖相挺 潘孟安「女兒」、時代力量周末大拚場

全運會／聖火抵達國境之南 潘孟安、翁章梁共飲檸檬愛玉

影／潘孟安連4年民調第一破紀錄 笑談卸任最想好好睡

相關新聞

屏議員關注交通平權 潘孟安：高捷到屏東爭取延伸至林邊車站

屏東縣議員洪明江今議會總質詢，關注屏東重大交通建設進度爭取交通平權，高鐵南延、屏東第二條快速道路、高雄捷運延伸屏東案。縣...

邊境將開放 陳其邁：高風險處所仍要做好把關

10月13日擴大國境開放，高雄市長陳其邁今天說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗和藥物要準備充足，高風險處所...

左營眷村釘子戶 拆了

高雄市左營區合群新村推動眷村改建，有幾戶遲遲未拆，國防部為此打官司，法院判決「釘子戶」須拆屋還地。國防部近日強制拆除黃姓...

潮州淪賽車場？185甲線拓寬出現飆車族 居民苦

屏東縣潮州鎮185甲線潮義路、檨仔腳往來義鄉方向等路段，近來出現飆車族，縣議員許馨勻質詢指，潮州鎮道路拓寬後，深夜淪為賽...

在地心產業／only實驗課 讓孩子到處自學

台灣教改希望能挖掘學生潛力、適性發展，但學生的升學壓力卻日益增加，孩子拒學成了父母最沉重的課題。高雄新創公司「only實...

星級飯店送愛到高雄杉林 偏鄉學童肚子腦子都滿足

創立25年的高雄福華大飯店熱衷公益，攜手福華文教基金會、高雄市立圖書館等，近日前往杉林區「巴楠花部落國民中小學」，飯店廚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。