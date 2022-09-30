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邊境將開放 陳其邁：高風險處所仍要做好把關

中央社／ 高雄30日電
高雄市長陳其邁。 中央社
高雄市長陳其邁。 中央社

10月13日擴大國境開放，高雄市長陳其邁今天說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗和藥物要準備充足，高風險處所如醫院、長期照顧機構等防疫措施仍要常規化，做好風險把關。

陳其邁上午在高雄市議會接受媒體聯訪表示，疫情社區化、流感化，國內外情況差不多，邊境應盡量開放，但中央政府要確保疫苗和藥物準備充足，相信衛生福利部會努力做好。病毒變異多，未來疫苗、藥物要常態性準備。

此外，陳其邁說，高風險處所防疫措施仍要常規化，重症、長者風險較高，仍要做好風險把關。

至於左營區菜公里中國國民黨籍里長王振華近日在里內掛紅布條，感謝陳其邁支持興建多功能活動中心；陳其邁表示，推動市政不分藍綠，里長雖不同黨派，但反映的問題的確是應做的事，不需太多選舉聯想。

他說，菜公里人口愈來愈多，活動中心、日照及托育等量能供給將不足，高雄市政府已開始規劃活動中心、長青中心等，解決居民問題。

陳其邁

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