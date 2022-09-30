聽新聞
test
0:00 / 0:00

星級飯店送愛到高雄杉林 偏鄉學童肚子腦子都滿足

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄福華飯店團隊陪偏鄉學童製作棉花糖，過程趣味橫生。圖／高雄福華飯店提供
高雄福華飯店團隊陪偏鄉學童製作棉花糖，過程趣味橫生。圖／高雄福華飯店提供

創立25年的高雄福華大飯店熱衷公益，攜手福華文教基金會、高雄市圖書館等，近日前往杉林區「巴楠花部落國民中小學」，飯店廚師團隊烹調豐盛午餐，搭配市立圖書館行動書車，讓孩子們肚子、腦子都滿足。

巴楠花部落小學原址在那瑪夏區，98年莫拉克風災後遷校下山，並轉型成為實驗小學，民國108年改制為國民中小學，是全國第一所原住民族實驗教育中小學，在今年榮獲年度教學卓越獎銀質獎。

對偏鄉孩子來說，要品嘗星級飯店料理是難得的享受，高雄福華飯店發起公益行動，飯店廚師團隊帶著設備到校烹調豐盛午餐，餐點色香味俱全，並規畫有趣的園遊會，安排餅乾、棉花糖DIY手作，孩子們在熊造型餅乾上畫糖霜，再加上喜愛的軟糖裝飾，可盡情發揮創意。

現場還有高雄市立圖書館的行動書車，載著2000冊兒童繪本等書籍，提供學童借閱書籍服務，杉林區圖書館28天後會到校協助還書服務，增添偏鄉閱讀風氣。

高雄市政府原民會主委阿布斯說，高雄福華飯店、高雄市立圖書館帶給偏鄉孩子珍貴回憶，會持續推動與民間企業的合作，創造多贏。

高雄福華飯店廚師到偏鄉出任務，做出很有意義的一餐，廚師們忙得起勁。圖／高雄福華飯店提供
高雄福華飯店廚師到偏鄉出任務，做出很有意義的一餐，廚師們忙得起勁。圖／高雄福華飯店提供
高雄福華飯店團隊做公益不遺餘力，樂於分享正能量。圖／高雄福華飯店提供
高雄福華飯店團隊做公益不遺餘力，樂於分享正能量。圖／高雄福華飯店提供
高雄福華飯店團隊陪偏鄉學童製作棉花糖，過程趣味橫生，興奮之情寫在臉上。圖／高雄福華飯店提供
高雄福華飯店團隊陪偏鄉學童製作棉花糖，過程趣味橫生，興奮之情寫在臉上。圖／高雄福華飯店提供
高雄福華飯店團隊為孩子們服務，偏鄉學童難得品嘗到星級飯店廚師手藝，相當興奮。圖／高雄福華飯店提供
高雄福華飯店團隊為孩子們服務，偏鄉學童難得品嘗到星級飯店廚師手藝，相當興奮。圖／高雄福華飯店提供
偏鄉學童難得品嘗到星級飯店廚師手藝，相當興奮。圖／高雄福華飯店提供
偏鄉學童難得品嘗到星級飯店廚師手藝，相當興奮。圖／高雄福華飯店提供
高雄福華飯店團隊帶著全套設備到偏鄉烹調愛心料理，廚師們忙得起勁。圖／高雄福華飯店提供
高雄福華飯店團隊帶著全套設備到偏鄉烹調愛心料理，廚師們忙得起勁。圖／高雄福華飯店提供
高雄福華飯店團隊送愛到偏鄉學校，讓每一位參與者都留下難忘回憶。圖／高雄福華飯店提供
高雄福華飯店團隊送愛到偏鄉學校，讓每一位參與者都留下難忘回憶。圖／高雄福華飯店提供
高雄福華飯店團隊陪偏鄉學童玩餅乾DIY，孩子們玩得不亦樂乎。圖／高雄福華飯店提供
高雄福華飯店團隊陪偏鄉學童玩餅乾DIY，孩子們玩得不亦樂乎。圖／高雄福華飯店提供
高雄福華飯店團隊偕行動圖書館一起前進校園，要散播閱讀種子到偏鄉。圖／高雄福華飯店提供
高雄福華飯店團隊偕行動圖書館一起前進校園，要散播閱讀種子到偏鄉。圖／高雄福華飯店提供
高雄福華飯店團隊陪偏鄉學童玩餅乾DIY，孩子們盡情發揮巧思。圖／高雄福華飯店提供
高雄福華飯店團隊陪偏鄉學童玩餅乾DIY，孩子們盡情發揮巧思。圖／高雄福華飯店提供
高雄福華飯店團隊長期投入公益，樂於分享正能量。圖／高雄福華飯店提供
高雄福華飯店團隊長期投入公益，樂於分享正能量。圖／高雄福華飯店提供

圖書館 小學 高雄市

延伸閱讀

空戰行銷也秀政績 高市府短片呼喚：工作倦怠就來高雄

GUCCI列車到你家？高捷首精品列車 古馳出手包了！

為2022台灣設計展拉開序幕 高雄「棧五庫」辦青年設計師之夜

南部規模最大！2022高雄國際建材展創5億元商機受矚

相關新聞

星級飯店送愛到高雄杉林 偏鄉學童肚子腦子都滿足

創立25年的高雄福華大飯店熱衷公益，攜手福華文教基金會、高雄市立圖書館等，近日前往杉林區「巴楠花部落國民中小學」，飯店廚...

高市都委會通過捷運黃線1階工程 加速輕軌路網成形

高雄市都委會今天審議通過捷運黃線第一階段、龍德新路拓寬、東延用地變更案及左營高鐵科技之心、楠梓援中派出所都計變更等案，加...

為2022台灣設計展拉開序幕 高雄「棧五庫」辦青年設計師之夜

高雄市青年局今在設計中島「棧五庫」，舉辦「青設夜泊」青年設計師之夜，為「2022台灣設計展」拉開序幕，邀請參與青年展區的...

鳳山萬餘棟老屋爭取合法 高市府：已有1千多棟通過

高雄鳳山長期存在一批老房子沒有合法房屋證明，不利屋主買賣或貸款。議員張漢忠質詢追問合法化進度，盼市府加快腳步。副市長林欽...

金門陳景蘭洋樓上演光雕秀 10月1日起6場演出

有18年歷史的金湖海灘花蛤季活動，即將於10月登場，今年規畫「陳景蘭洋樓時尚光雕秀」，邀請了光雕藝術家徐志銘以陳景蘭洋樓...

麗娜輪台南-澎湖航線夜間試航通過 30日重返藍色公路

往返台南安平及澎湖馬公間的高速船「麗娜輪」順利完成台南至澎湖全航段夜間試航審查作業，將於9月30日再次重返藍色公路。觀旅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。