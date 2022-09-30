星級飯店送愛到高雄杉林 偏鄉學童肚子腦子都滿足

創立25年的高雄福華大飯店熱衷公益，攜手福華文教基金會、高雄市立圖書館等，近日前往杉林區「巴楠花部落國民中小學」，飯店廚師團隊烹調豐盛午餐，搭配市立圖書館行動書車，讓孩子們肚子、腦子都滿足。

巴楠花部落小學原址在那瑪夏區，98年莫拉克風災後遷校下山，並轉型成為實驗小學，民國108年改制為國民中小學，是全國第一所原住民族實驗教育中小學，在今年榮獲年度教學卓越獎銀質獎。

對偏鄉孩子來說，要品嘗星級飯店料理是難得的享受，高雄福華飯店發起公益行動，飯店廚師團隊帶著設備到校烹調豐盛午餐，餐點色香味俱全，並規畫有趣的園遊會，安排餅乾、棉花糖DIY手作，孩子們在熊造型餅乾上畫糖霜，再加上喜愛的軟糖裝飾，可盡情發揮創意。

現場還有高雄市立圖書館的行動書車，載著2000冊兒童繪本等書籍，提供學童借閱書籍服務，杉林區圖書館28天後會到校協助還書服務，增添偏鄉閱讀風氣。