高市都委會通過捷運黃線1階工程 加速輕軌路網成形

高雄市都委會今天審議通過捷運黃線第一階段、龍德新路拓寬、東延用地變更案及左營高鐵科技之心、楠梓援中派出所都計變更等案，加速高雄運輕軌路網成形，也激勵北高雄發展。

高市106次都市計畫委員會今由副市長林欽榮主持，會中審議通過捷運黃線第一階段工程等案。其中捷運黃線全長22.91公里，途經鳥松仁美、澄清湖特定區、鳳山、原高雄市4處都市計畫區，總經費1442.37億元，預計今年底前開工，2028年底通車。配合捷運站周邊地區TOD開發策略，全線捷運車站出入口等設施及變更為交通用地或捷運開發區。

林欽榮表示，捷運黃線完工後可轉乘環狀輕軌、捷運紅橘線、台鐵，增加軌道運輸通勤旅次，減輕道路負荷，紓解市中心壅塞車流，帶動地區發展。

都發局長吳文彥說，捷運黃線用地變更案分階段審議，其中Y1站、Y5站為捷運要徑工程，2023年底前須取得用地，具有變更的必要性及急迫性，列第一階段辦理。另為減少影響地主權益，Y1站決定縮小使用範圍，變更為交通用地，並取消捷運聯合開發規劃；其餘車站因變更為捷運開發區，需再由捷運局與相關土地所有權人協調溝通，列第二階段審議。

另高市府因應輕軌二階工程，計畫將龍德新路拓寬為26公尺，並東延至民族一路，成為大順一路平行替代道路，預估能有效移轉大順一路28％交通量。吳文彥強調現有廠房不會因為牴觸都市計畫道路開闢而拆除。全案未來變更為特定商業區後，將以市地重劃方式辦理開發，以取得道路東延所需的用地。

高市都委會今也通過左營高鐵科技之心、楠梓援中派出所都計變更案，林欽榮指高市府因應半導體產業進駐中油高煉廠衍生的商辦會展及交通轉運等需求，啟動「左營高鐵科技之心」計畫，向交通部及國防部爭取到高鐵站西側1.07公頃轉運專用區及1.33公頃廣停用地變更為商業區，主要計畫今年7月已審議通過，9月21日報內政部核定。

林欽榮指此案規劃第3種商業區及公園、廣場兼道路用地。另為提供原有轉運機能及停車空間，要求未來公辦都更進行開發時，業者應將位於地面層的2000平方公尺左營轉運站樓地板面積捐高市府營運管理，並補足原廣停用地的175席停車位。