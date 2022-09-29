為2022台灣設計展拉開序幕 高雄「棧五庫」辦青年設計師之夜

高雄市青年局今在設計中島「棧五庫」，舉辦「青設夜泊」青年設計師之夜，為「2022台灣設計展」拉開序幕，邀請參與青年展區的百餘位青年設計師、青創團隊及商會代表出席，跨域交流共同創造屬於新世代的創意文化。市長陳其邁化身DJ，與青年同樂！

高雄市長陳其邁表示，作為台灣第一大港，高雄港貨物吞吐量約占全國各港貨物吞吐量總和的二分之一，在港口間的國際交流中，收納來自世界各港的文化浪潮，也向世界分享台灣的精彩與美好。

台灣設計展總策展人、副市長史哲表示，這次「台灣設計設計台灣」以昔日的經濟中島蓬萊商港區，作為台灣設計展的主展場，翻轉成「設計中島」。首先由說著港區百年歷史的高雄港港史館，以「登入大港」展覽作為「設計中島」的入口；還有22只貨櫃裝載著22位台灣設計師的想像，在碼頭上排列成陣，以充沛的「設計經濟力」，出口創意，交流夢想。並結合台灣設計展中產業升級、循環設計、海上展場、青年設計、元宇宙、Digi Wave等主題，成為設計中島必看的十大展區。

青年局長張以理說，棧五庫「不朽青春」邀請民眾走上青春伸展台探索南方時尚，青春限動濾鏡解放青年設計魂，高中職超青春快閃秀出無所畏懼的青春態度。青春雙展場同時呈現的還有棧六庫「青春限動」匯聚跨領域35組創意代表，以及設計共和集結台日韓10位工業設計師，各自創造不同願景想像，邀大家一睹新銳設計師的設計創意與魅力。