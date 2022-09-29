快訊

公投落幕 俄媒：新領土加入俄羅斯條約簽署儀式將於30日舉行

迎接國門開放！外交部：10月13日起全面恢復簽證便捷措施

首屆108課綱生心聲／學習歷程成升學誤判！揭開大學預修面紗 她曝參加活動「唯一準則」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為2022台灣設計展拉開序幕 高雄「棧五庫」辦青年設計師之夜

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市青年局在設計中島「棧五庫」舉辦「青設夜泊」青年設計師之夜，市長陳其邁（右）走上伸展台一會青年設計師。記者徐如宜／攝影
高雄市青年局在設計中島「棧五庫」舉辦「青設夜泊」青年設計師之夜，市長陳其邁（右）走上伸展台一會青年設計師。記者徐如宜／攝影

高雄市青年局今在設計中島「棧五庫」，舉辦「青設夜泊」青年設計師之夜，為「2022台灣設計展」拉開序幕，邀請參與青年展區的百餘位青年設計師、青創團隊及商會代表出席，跨域交流共同創造屬於新世代的創意文化。市長陳其邁化身DJ，與青年同樂！

高雄市長陳其邁表示，作為台灣第一大港，高雄港貨物吞吐量約占全國各港貨物吞吐量總和的二分之一，在港口間的國際交流中，收納來自世界各港的文化浪潮，也向世界分享台灣的精彩與美好。

台灣設計展總策展人、副市長史哲表示，這次「台灣設計設計台灣」以昔日的經濟中島蓬萊商港區，作為台灣設計展的主展場，翻轉成「設計中島」。首先由說著港區百年歷史的高雄港港史館，以「登入大港」展覽作為「設計中島」的入口；還有22只貨櫃裝載著22位台灣設計師的想像，在碼頭上排列成陣，以充沛的「設計經濟力」，出口創意，交流夢想。並結合台灣設計展中產業升級、循環設計、海上展場、青年設計、元宇宙、Digi Wave等主題，成為設計中島必看的十大展區。

青年局長張以理說，棧五庫「不朽青春」邀請民眾走上青春伸展台探索南方時尚，青春限動濾鏡解放青年設計魂，高中職超青春快閃秀出無所畏懼的青春態度。青春雙展場同時呈現的還有棧六庫「青春限動」匯聚跨領域35組創意代表，以及設計共和集結台日韓10位工業設計師，各自創造不同願景想像，邀大家一睹新銳設計師的設計創意與魅力。

青年局表示，為協助高雄青年在高雄創業，青年局有完善的創業資源與服務，提供創業課程、諮詢輔導及青創貸款等資源，歡迎有志在高雄扎根的各路創業青年，洽詢07-7995678轉2385。

高雄市青年局在設計中島「棧五庫」舉辦「青設夜泊」青年設計師之夜，市長陳其邁（右）化身DJ。記者徐如宜／攝影
高雄市青年局在設計中島「棧五庫」舉辦「青設夜泊」青年設計師之夜，市長陳其邁（右）化身DJ。記者徐如宜／攝影
高雄市青年局在設計中島「棧五庫」舉辦「青設夜泊」青年設計師之夜，市長陳其邁（右）化身DJ。記者徐如宜／攝影
高雄市青年局在設計中島「棧五庫」舉辦「青設夜泊」青年設計師之夜，市長陳其邁（右）化身DJ。記者徐如宜／攝影
高雄市青年局在設計中島「棧五庫」舉辦「青設夜泊」青年設計師之夜，市長陳其邁（右）鼓勵青年設計師。記者徐如宜／攝影
高雄市青年局在設計中島「棧五庫」舉辦「青設夜泊」青年設計師之夜，市長陳其邁（右）鼓勵青年設計師。記者徐如宜／攝影
高雄市青年局今在設計中島「棧五庫」，舉辦「青設夜泊」青年設計師之夜。記者徐如宜／攝影
高雄市青年局今在設計中島「棧五庫」，舉辦「青設夜泊」青年設計師之夜。記者徐如宜／攝影

青年

延伸閱讀

掛布條感謝陳其邁 「鐵桿藍」里長：無關選舉表態

高市府違反行政中立成立後援會？ 柯志恩：外界睜大眼檢視

不滿海光爆炸案處理情況 高市參選人赴議會抗議

陳其邁大旗美後援會成軍 柯志恩：我有沉默力量相挺

相關新聞

高市都委會通過捷運黃線1階工程 加速輕軌路網成形

高雄市都委會今天審議通過捷運黃線第一階段、龍德新路拓寬、東延用地變更案及左營高鐵科技之心、楠梓援中派出所都計變更等案，加...

為2022台灣設計展拉開序幕 高雄「棧五庫」辦青年設計師之夜

高雄市青年局今在設計中島「棧五庫」，舉辦「青設夜泊」青年設計師之夜，為「2022台灣設計展」拉開序幕，邀請參與青年展區的...

鳳山萬餘棟老屋爭取合法 高市府：已有1千多棟通過

高雄鳳山長期存在一批老房子沒有合法房屋證明，不利屋主買賣或貸款。議員張漢忠質詢追問合法化進度，盼市府加快腳步。副市長林欽...

金門陳景蘭洋樓上演光雕秀 10月1日起6場演出

有18年歷史的金湖海灘花蛤季活動，即將於10月登場，今年規畫「陳景蘭洋樓時尚光雕秀」，邀請了光雕藝術家徐志銘以陳景蘭洋樓...

麗娜輪台南-澎湖航線夜間試航通過 30日重返藍色公路

往返台南安平及澎湖馬公間的高速船「麗娜輪」順利完成台南至澎湖全航段夜間試航審查作業，將於9月30日再次重返藍色公路。觀旅...

不滿海光爆炸案處理情況 高市參選人赴議會抗議

高雄海光鋼鐵廠爆炸造成一人死亡，市議員參選人顏坤泉、王文心今日率眾前往議會抗議，質疑市府處理不當，未完整公布調查真相。勞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。