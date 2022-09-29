鳳山萬餘棟老屋爭取合法 高市府：已有1千多棟通過

高雄鳳山長期存在一批老房子沒有合法房屋證明，不利屋主買賣或貸款。議員張漢忠質詢追問合法化進度，盼市府加快腳步。副市長林欽榮表示，目前已有1千多棟合法化，預計年底之前達到1萬棟。

今日市政總質詢，張漢忠指出，鳳山從38年至62年無法取得使用執照的房屋很多，因為沒有使用執照而不屬於「合法房屋」，使用、運用上出現問題，他多次質詢要求市府協助屋主合法化，加快老屋翻新速度，保障屋主權益。

張漢忠說，老舊房屋取得合法認定後，才能進行買賣和向銀行貸款，否則房子不能貸款影響很大，尤其對於做小生意的年輕人來說更重要，另外也要合法化才能加入都更行列。

林欽榮回應，約1.9萬戶非法建築無法接水電、買賣或參與都市更新，目前已有1千多棟合法化，市府簡化程序、主動出擊，希望年底可達1萬棟；屋主不用找建築師，辦理很方便，呼籲屋主快來辦理，後續才能參與都更或危老重建。

鳳山長期存在非法建築問題，1947年第1次發布鳳山都市計畫時未列出區域與分區，直到1973年發布鳳山計畫書才有完整的分區劃設，如此導致1973年前既存房屋無法取得合法身分，經市府與營建署協商認定，總數約1萬2千棟。