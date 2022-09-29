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公共藝術作品遭疑抄襲 執行署高雄分署聘專家釐清

中央社／ 高雄29日電

法務部行政執行署高雄分署公共藝術作品「公平正義．圓融和諧」遭質疑與日本藝術家木野智史作品高度相似，對此行政執行署高雄分署表示，已要求廠商提出說明，並將聘專家審查釐清。

法務部行政執行署高雄分署今天新聞稿說明，公共藝術作品「公平正義．圓融和諧」是在民國106年9月11日，在文化部網站公開徵選，於同年12月21日由7名委員（包含5名外聘專家、建築師）決選，於7件參選作品中共同評選出得分最高的作品。

行政執行署高雄分署指出，與得標承作廠商所簽訂的契約中，明訂有「不得侵害他人著作權」責任規定。至於作品有無抄襲或侵害他人權益，已通知得標承作廠商儘速提出書面說明。

此外，行政執行署高雄分署也將另聘藝術、智慧財產權等領域專家進行審查，釐清是否有侵害他人權益情況，後續將視審查結果依相關法律規定及契約內容辦理。

有民眾今天向媒體爆料表示，法務部行政執行署高雄分署廳舍前公共藝術作品「公平正義．圓融和諧」，和日本藝術家木野智史作品「颪（眼）」外形高度相似，質疑涉嫌抄襲。

法務部 公共藝術 藝術作品

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