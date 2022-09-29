金門陳景蘭洋樓上演光雕秀 10月1日起6場演出

有18年歷史的金湖海灘花蛤季活動，即將於10月登場，今年規畫「陳景蘭洋樓時尚光雕秀」，邀請了光雕藝術家徐志銘以陳景蘭洋樓為載體，透過科技將金門特色圖騰、歷史、人文、風光濃縮為一場精彩的光雕藝術投影秀，演出時間為10月1、2日，每晚各有3場。

陳景蘭洋樓百年建築再現風華金門首次光雕秀發佈會在今天下午2點於金湖鎮公所2樓舉辦，鎮長陳文顧主持，徐志銘到場說明創作理念。

陳文顧表示，有不少鄉親跟他建議，「金湖海灘花蛤季」已經連續舉辦多年，希望有不同的創意，藉以吸引觀光客前來，他在跟觀光課同仁討論後，決定邀請光雕藝術家~徐志銘前來金門表演。

他說這場演出，將跳脫民眾對金門的認知，運用「藝術」及「時尚」的意境，透過新時代的「科技」將金門特色圖騰、歷史、人文、風光濃縮為一場精彩的光雕藝術投影秀，透過光雕投影及聲光效果在夜間體現這座百年建築物雕花與線條特色，將陳景蘭洋樓歷史建築蛻變為耀眼吸睛、全新感官之時尚藝術品。

徐志銘則透露，陳景蘭洋樓位於金湖鎮，是金門規模最大，保存最佳的一棟洋樓，堪稱是金門中西合併建築代表作，他前後花了3個多月才構思完成，希望帶給金門民眾不同的新藝術展演，也是一場「百年建築時尚進化」，這個限定的藝術演出將於10月01日、02日登場；每日晚上19時、20時、21時演出，每場各12分鐘。