麗娜輪台南-澎湖航線夜間試航通過 30日重返藍色公路

往返台南安平及澎湖馬公間的高速船「麗娜輪」順利完成台南至澎湖全航段夜間試航審查作業，將於9月30日再次重返藍色公路。觀旅局表示，麗娜輪8月31日復航後，開放遊客將250cc以下機車托運上船，提供遊客更多元且便利的方式旅遊，邀請民眾來一趟郵輪跳島旅遊。

觀旅局說，9月18日麗娜輪因澎湖馬公港一號碼頭進行擴建工程，致麗娜輪只能與台華輪共用8號碼頭，因遊客數量較多登船作業無法及時於日落前完成而必須夜航，麗娜輪為國際客輪曾有豐富的夜航經驗，但夜航航線許可卻因審查中未獲交通部航港局南部航務中心核准而於澎湖馬公港遭阻止出海。

市府觀旅局在接獲麗娜輪通知即協助業者與航港局協調，後續經過航港局與麗娜輪協商後，於27日進行全航段夜航測試，晚間6時由台南安平港開航，晚間8時抵達澎湖馬公港，隨後晚間8時30分再由馬公港開出，深夜10時30分抵達台南安平港，除了適應夜間航線外，船上並邀請5位外聘委員及相關單位人員隨行參加，目前夜航測試已順利通過，將於30日重返藍色公路。

觀光旅遊局郭貞慧局長表示，夜航審查順利通過，讓遊客可以更安心搭乘麗娜輪並享受郵輪航程帶來的愉悅及舒適，未來也會繼續輔導協助業者讓航線能持續順利運行，台南是一座富含文化、美食小吃及熱門打卡景點的城市，且下半年台南各地活動依然不間斷，歡迎北中南遊客趁國慶假期先來台南住一晚體驗不同特色活動，隔天再搭乘麗娜輪跳島遊澎湖欣賞菊島風光，搭乘麗娜輪一次暢玩台南與澎湖兩個旅遊城市，不論是家庭或親子旅遊或是情侶約會都非常適宜。

麗娜輪航班資訊及配合旅行社名單：https://www.ardtravel.com/index.aspx