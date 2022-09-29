恆春半島落山風…種樹百里工程擺三角錐 議員憂道路安全

屏鵝公路種樹百里、桿線地下化工程引發民怨，恆春半島10月就進入落山風，屏東縣議員盧玟欣今在議會總質詢時憂心說，屏鵝公路因施工關係，擺滿三角錐，加上道路臨時鋪設落差大，接下來落山風季節，汽機車行駛擔心遭被風吹倒三角錐捲入，請縣府要跟公路總局溝通，不要輕忽落山風威力。

公路總局第三區養護工程處長吳昭煌說，恆春半島管道工程約會在10月初告一段落，接下是台電電纜穿線進場，採取移動性施工，近期開相關會議時，會提醒施工團隊、廠商注意，臨時道路鋪設落差，會要求施工單位做好臨時道路鋪面品質。

盧玟欣說，種樹百里桿線地下工程今年7月開始，民怨沖天持續塞車百里，假日屏鵝公路變成屏鵝公路大停車場，動彈不得。路面更因施工單位臨時回填，高度差距達半個寶特瓶高，機車騎士行經路段很危險，甚至與汽車爭道。行政院長可能認為縣長滿意度太高了，用種樹百里工程讓民眾來罵，道路滿目瘡痍，還有網友揶揄，想換車去墾丁，變成笑話百里。

盧玟欣提醒，10月開始落山風季節，路上因為工程擺設大量交通錐警示，落山風時，三角錐容易被風吹的東倒西歪，擔心機車、汽車撞上捲入，還有夜間視線不清，也是增添行車安全疑慮，希望縣府請公路總局施工單位多注意。