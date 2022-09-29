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高雄住哪裡最擠？前3名是新興、苓雅、鹽埕

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市家戶密度最高是新興區，但密度增幅最高則在橋頭區（見圖）。圖／台灣房屋趨勢中心提供
高雄市家戶密度最高是新興區，但密度增幅最高則在橋頭區（見圖）。圖／台灣房屋趨勢中心提供

高雄住哪裡最擠？據高雄市都發局住宅生活網統計，高雄近5年家戶密度，新興區每平方公里有1萬1715戶，是密度最高的行政區！家戶密度增幅最高的區域則為橋頭，每平方公里住621戶。

高雄近年房市熱燙，帶動區域住宅與人口雙增，據都發局住宅生活網顯示，家戶密度前3名依序是新興區、苓雅區與鹽埕區，若以成長率來看，近5年家戶密度增加最高的是橋頭，至今年8月止，每平方公里住621戶，去起2018年同期的529戶，增加17%。其次仁武區則增15%，台積電話題最熱的楠梓區，家戶密度增加8%，位居第3。

「家戶密度越高，相對呈現房市發展的躍進」，台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，家戶密度增高與住宅供需、設籍人口、戶數成長息息相關，近5年高雄家戶密度增幅最高的橋頭、仁武及楠梓等區，原都都屬蛋白區，但土地重劃後，多元建設進場，帶動家戶成長。

另這兩年北高雄不乏產業建設議題，包括橋科進駐，航太產業及台積電設廠，都催出人口紅利。這三區早多為透天宅，如今大樓、華廈，戶數直線成長。

「家戶密度增幅越高，也牽動房價」，台灣房屋三多捷運加盟店長吳泓億表示，橋頭、仁武及楠梓近年產業建設話題多，加上房價比市區親民、住宅產品選擇性多，吸引不少首購與小家庭客群進場，因交通生活機能及發展潛力等優勢，牽動房價，捷運青埔站的橋頭新市鎮，仁武區澄德、84期重劃區、楠梓的高大特區等，有的房價都站上3字頭。

高雄近5年家戶密度成長排名，橋頭位居第一。圖／台灣房屋趨勢中心提供
高雄近5年家戶密度成長排名，橋頭位居第一。圖／台灣房屋趨勢中心提供

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