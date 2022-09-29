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澎湖觀光向前行 馬公商港整體開發拚114年完工

中央社／ 澎湖縣29日電

澎湖國內商港整體開發案，台灣港務公司今天向澎湖府會考察團表示，整體開發案高達新台幣17億餘元，預定在114年1月完工，未來馬公整體開發的觀光廊帶更趨完善，帶動觀光發展。

澎湖縣議會今天實地考察澎湖國內商港整體開發案，並由港務公司副工程師許大誠進行簡報，縣長賴峰偉與議長劉陳昭玲等人，期許馬公商港整體開發案，能在民國114年如期如質完工，帶動澎湖觀光起飛。

許大誠指出，澎湖國內商港整體開發案，包括有金龍頭灣區、郵輪碼頭及旅運中心開發三大區塊，總面積達3萬2914平方公尺，總工程費達17億餘元，其中金龍頭灣區包括有青年活動中心旅宿、藝文、船塢、餐飲與展覽等，預計在10月公開招標，2期工程費近5億元。

至於，馬公1號郵輪碼頭由現有190公尺延伸至340公尺，水深由7公尺浚深至9公尺，供8萬噸郵輪泊靠，總工程費7億餘元，已在去年10月動工，目前正進行預鑄樁打設工程，明年底可望如期完工；旅運中心包括有水岸商店街、小船船渠接駁、沙灘遊憩區與遊輪碼頭及旅運中心，總工費5億3000多萬元，也可望在今年10月招標，114年初完工。

賴峰偉與劉陳昭玲等表示，馬公金龍頭灣區開發案完成後，將串連起媽宮舊城區、篤行眷村文化園區、觀音亭海堤，形成觀光休憩帶區域，未來將全力協助澎防部通信營西營區外遷、草蓆尾垃圾山移除，讓馬公新灣區的觀光廊帶整體開發案更趨完善，帶動觀光發展。

馬公 澎湖縣 碼頭

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