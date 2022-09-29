外貿協會與高市農業局媒合海內外通路 全力主打高雄首選

「高雄市優良農特產品採購洽談會」今在外貿協會高雄辦事處起跑，計46家海內外知名通路與貿易商與高雄市12家「高雄首選」農特產供應商進行線上線下採購洽談，可望為高雄帶入滿滿訂單。

高市農業局行銷輔導科指出，海外通路包括日、韓、荷、德、紐、澳及馬來西亞、越南、緬甸、菲律賓、香港等，洽談場次破百場。

高市府農業局這次攜手外貿協會，嚴選高雄在地農民團體及農企業進行輔導，藉貿協在國際貿易的經驗培養農民團體軟實力。除規劃一系列國際貿易及行銷實務課程，也協助在台灣經貿網建置英文網頁，輔導廠商提供海外市場客製化的拓銷策略報告，更安排國內外買家媒合洽談。

外貿協會高雄辦事處張世昌主任表示，這次貿協邀請對高雄優良農特產品感興趣的潛在買主參與採購洽談，包括日本大阪海外食品進口商「山本商店株式會社」、荷蘭電商平台EUbranch BV.等都對高雄優質的熱帶水果及其加工品感興趣。國內亦有雄獅嚴選、手搖飲品牌、超市通路及飯店集團親臨洽談。