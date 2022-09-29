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「高雄人」精準投資扶植優質電影 作品入圍金馬30獎項

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
電影《咒》劇照。圖／高雄市電影館提供
電影《咒》劇照。圖／高雄市電影館提供

第59屆金馬獎入圍名單揭曉，由高雄市政府「高雄人」投資的影片中，共獲得30獎項的提名，非常風光。高雄市副市長史哲表示，高雄努力打造「拍片友善城市」，並扶植產業鏈，包含培育編劇開發原創劇本、資金挹注、拍攝支援、行銷策畫，獎助短片創作和劇集開發，推動VR影視產業，為台灣影視開拓新路。

高市府指出，由高雄囝仔柯孟融 執導的《咒》，以年度最強台片之姿，強勢入圍13項金馬獎，包括最佳劇情片、最佳女主角、最佳男配角、最佳導演、最佳新演員、最佳音效、最佳原著劇本、最佳原創電影音樂、最佳視覺效果、最佳造型設計、最佳美術設計、最佳剪輯、最佳攝影。同樣由「高雄人」投資、詹京霖導演的新作《一家子兒咕咕叫》，不僅作為今年金馬開幕片，也入圍最佳劇情片、最佳男主角、最佳女配角、最佳男配角、最佳導演、最佳新演員、最佳音效、最佳原著劇本、最佳原創電影音樂、最佳造型設計、最佳美術設計、最佳剪輯獎項。

另外「高雄拍」獎助作品一起傳出捷報，《講話沒有在聽》、《看海》共同入圍最佳劇情短片；《魍神之夜》入圍最佳動畫短片；「K Series」《庭中有奇樹》則入圍最佳紀錄短片。

史哲表示，高市府作為台灣影視工作者的後盾，靈活運用政策工具，積極為影視產業注入力量，並且勇於開創新局。除了建立全台第一個單一窗口拍片支援中心，也是第一個將公部門由「補助者」轉變為「投資者」的地方政府。以「高雄人」作為出品人，透過精準的投資眼光，扶植國內優質電影，市民也共享獲獎榮耀。

高雄已成為亞洲重要的短片基地，培養出許多新銳導演，像程偉豪、徐漢強等，都成長為票房破億導演。

由高雄囝仔柯孟融執導的《咒》，以年度最強台片之姿，強勢入圍13項金馬獎。圖／高雄市電影館提供
由高雄囝仔柯孟融執導的《咒》，以年度最強台片之姿，強勢入圍13項金馬獎。圖／高雄市電影館提供
由「高雄人」投資、詹京霖導演的新作《一家子兒咕咕叫》，強勢入圍13項金馬獎。圖／高雄市電影館提供
由「高雄人」投資、詹京霖導演的新作《一家子兒咕咕叫》，強勢入圍13項金馬獎。圖／高雄市電影館提供

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