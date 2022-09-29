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母親打零工無暇督促 高市7歲童失學在家與狗玩耍

中央社／ 高雄29日電

高雄市一名7歲新生小新在註冊後卻遲未上學，經警方協尋發現，因打零工母親無暇督促上學，小新就留在家中與小狗玩耍，經教育與社福單位介入，小新已到學校展開新生活。

高雄市一名7歲新生學童小新（化名）在開學註冊後，卻一直沒有到校就讀，學校與小新母親聯絡，卻發現所留電話是空號，居住地址則是住所附近鐵皮屋；因遲遲聯絡不到家長，為顧及小新受教權，校方通報中輟，高雄市政府警察局少年隊9月8日接獲通報，展開協尋。

警方依校方提供資訊，透過科技偵查過濾分析比對，前往小新居住地址附近訪查，在巷子內一間簡陋房屋裡找到小新和母親。員警造訪小新家中時，發現兩隻狗圍著小新打轉、對員警吼叫，護主心切。

員警調查發現，小新父母離異後原由父親照顧，卻發生變故導致父親無法照料，暫改由母親照顧，小新達就學年齡時，由母親註冊入學，卻因生活困苦，母親為生計四處打零工，無暇督促小新上學就讀，小新又喜歡待在家中與兩隻小狗玩耍，因此遲遲沒有就學。

幸經過警方協尋了解，偕同教育、社政單位共同介入關懷協助，輔導學習及生活救助事宜，小新已順利進入學校，開啟新生活。

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