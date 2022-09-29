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飯店因疫情爆勞資糾紛 員工提訟要回減半的工資

聯合報／ 記者林保光／即時報導
高雄某飯店受疫情影響員工薪資減半，高雄地方法院判決飯店應補足基本工資。圖為高雄地方法院。記者林保光／攝影
高雄某飯店受疫情影響員工薪資減半，高雄地方法院判決飯店應補足基本工資。圖為高雄地方法院。記者林保光／攝影

高雄市三民區某飯店在新冠疫情期間團客減少，調降員工薪資只給半薪，房務櫃台主任認為飯店片面減薪，要求資方給付短少的薪資遭刁難，憤而辭職，提訟連帶要求資遣費等費用。高雄地方法院判決，飯店應補足基本工資及資遣費，並提繳13萬餘元勞工退休金到個人專戶。全案可上訴。

判決指出，劉姓男子自2013年受雇飯店，當房務櫃檯主任，2020年2月飯店通知員工，因疫情影響生意，3月起工作及工資減半，劉認為飯店片面減薪，要求飯店給付加班費及短少薪資。協調期間，劉因飯店未提供值班休息空間等因素，認為受刁難，去年3月辭職，便羅列資遣費、短少工資、加班費及勞、健保費用，打民事官司求償百餘萬元。

飯店資方認為，飯店受疫情影響，營運困難，為避免遣散員工，才與員工協商薪資減半，並請員工簽名確認，並無短付工資，且旅宿業適用勞基法「4周變形工時」制度，依飯店「做1休1」的工時計算，劉4周小時還比正常工時少6小時，並無超時加班。飯店另說明，劉受聘時，具切結書勾選「不洩漏工作場所於他人」，已將83個月勞退金改以每月1200元給劉。

法官認為，劉的月薪2萬6000多元，飯店減半給薪，低於基本工資2萬3000元，認為飯店應補短少的工資，並給資遣費9萬多元，但扣除劉每月多領的1200元，判決飯店應給付劉3萬8000多元，並提繳13萬餘元到劉的勞工退休金個人專戶，駁回劉其餘的請求。

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