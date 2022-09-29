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恆基打造實境歌廳秀慶重陽 電視選秀百萬關主厲小花獻聲

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
恆春基督教醫院今天在鵝鑾鼻日照中心為長輩安排實境歌廳秀，在電視選秀節目《台灣那麼旺》衛冕過關的百萬關主麗小花，以「恆春女兒」返鄉公益演唱。記者潘欣中／攝影
恆春基督教醫院今天在鵝鑾鼻日照中心為長輩安排實境歌廳秀，在電視選秀節目《台灣那麼旺》衛冕過關的百萬關主麗小花，以「恆春女兒」返鄉公益演唱。記者潘欣中／攝影

屏東恆春半島老人比例高，長期關懷經濟弱勢和獨居長者的恆春基督教醫院，今天的九九重陽敬老活動，特別在鵝鑾鼻日照中心為長輩安排實境歌廳秀，恆春半島出身、在電視選秀節目《台灣那麼旺》衛冕過關的百萬關主麗小花，以「恆春女兒」返鄉公益演唱，透過活力熱舞和經典的國台語老歌，陪伴長輩重溫那段歌廳秀歡樂時光。

這兩年因受疫情影響，社會愛心捐款變少，恆春基督教醫院今年發想為長輩策劃實境歌廳秀，一度面臨活動經費不足窘境，台北市恆春古城文化推展協會理事長王敏勳得知後，主動接洽恆基表示要回饋地方，盼家鄉的「老寶貝」開心歡度屬於他們的節日。

為營造早年的歌廳秀場景，恆基企劃人員不僅精心佈置，還帶同女志工換上旗袍、腳穿高跟鞋，在炫麗燈光、歌舞和主持人帶動氣氛下，讓長者彷如回到當年的歌廳秀年代；70歲的陳姓獨居阿公說，早年外出到高雄市工作時，和友人一起到歌廳看秀，是難得的奢侈享受，現在憶起那段時光，想到都會笑。

今天秀場的演唱來賓除了夏日微風樂團， 從電視選秀節目《台灣那麼旺》衛冕過關的百萬關主麗小花，特地返鄉公益演唱，30歲的她是屏東縣滿州鄉出生的排灣族歌手，17歲起就在墾丁地區各飯店駐唱，唱功穩健，國台語和西洋歌曲都在行，她說，恆春半島是她最掛念的家鄉，以公益演唱回饋家鄉鄉親，滿心是喜樂。

恆春基督教醫院今天在鵝鑾鼻日照中心為長輩安排實境歌廳秀，在電視選秀節目《台灣那麼旺》衛冕過關的百萬關主麗小花，以「恆春女兒」返鄉公益演唱。記者潘欣中／攝影
恆春基督教醫院今天在鵝鑾鼻日照中心為長輩安排實境歌廳秀，在電視選秀節目《台灣那麼旺》衛冕過關的百萬關主麗小花，以「恆春女兒」返鄉公益演唱。記者潘欣中／攝影
恆春基督教醫院今天在鵝鑾鼻日照中心為長輩安排實境歌廳秀，在電視選秀節目《台灣那麼旺》衛冕過關的百萬關主麗小花，以「恆春女兒」返鄉公益演唱。記者潘欣中／攝影
恆春基督教醫院今天在鵝鑾鼻日照中心為長輩安排實境歌廳秀，在電視選秀節目《台灣那麼旺》衛冕過關的百萬關主麗小花，以「恆春女兒」返鄉公益演唱。記者潘欣中／攝影
恆春基督教醫院今天在鵝鑾鼻日照中心為長輩安排實境歌廳秀，陪伴長輩重溫那段歌廳秀歡樂時光。記者潘欣中／攝影
恆春基督教醫院今天在鵝鑾鼻日照中心為長輩安排實境歌廳秀，陪伴長輩重溫那段歌廳秀歡樂時光。記者潘欣中／攝影

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