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北榮身障重建中心赴金門獻愛 到老榮民住所修義肢

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
台北榮總身障重建中心到行動不便的榮民家中服務，讓他們好感激。圖／金門榮服處提供
台北榮總身障重建中心到行動不便的榮民家中服務，讓他們好感激。圖／金門榮服處提供

台北榮總身障重建中心每年都舉辦「輔具檢修巡迴服務」活動，為體恤外島榮民及身障朋友在生活、行動上諸多不便，日前前往離島金門進行服務，為4位金馬自衛隊成員的義肢進行維修，讓家屬相當感激。

金門榮服處長游文勇表示， 台北榮總身障重建中心組長王馥庭日前帶領團隊成員，專程搭機來到金門服務，此次主要維修服務對象有4位金馬自衛隊成員，甚至有因當年誤觸地雷而導致腿部截肢，必須依賴義肢才能恢復行走的榮民阿嬤，當團隊成員抵達榮民住處時，家屬都說很感動與窩心。

老榮民鄭伯伯說，義肢屬於消耗品，除價格高昂外更需要定期檢修調整，特別是的義肢經過師傅調整維修後，使用上感到更加舒適，他說，很感謝榮總定期前來金門維修，讓他可以安心的穿著義肢，享有與一般人無異的生活。

游文勇表示，金門這裡不僅醫療資源稀缺，尤以義肢輔具資源更加匱乏，但是這裡又因為歷史背景因素，有不少需求，如果每次維修義肢，要特別回台灣一趟，對榮民來說真的不是容易的事，感謝北榮願意每年定期巡迴服務，配合榮服處一同協力合作，給予當地榮民妥善的服務照顧。

台北榮總身障重建中心前往離島金門服務，為4位金馬自衛隊成員的義肢進行維修，讓家屬相當感激。圖／金門榮服處提供
台北榮總身障重建中心前往離島金門服務，為4位金馬自衛隊成員的義肢進行維修，讓家屬相當感激。圖／金門榮服處提供
台北榮總身障重建中心前往離島金門服務，與服務的榮民與家屬合影。圖／金門榮服處提供
台北榮總身障重建中心前往離島金門服務，與服務的榮民與家屬合影。圖／金門榮服處提供

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