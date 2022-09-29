北榮身障重建中心赴金門獻愛 到老榮民住所修義肢

台北榮總身障重建中心每年都舉辦「輔具檢修巡迴服務」活動，為體恤外島榮民及身障朋友在生活、行動上諸多不便，日前前往離島金門進行服務，為4位金馬自衛隊成員的義肢進行維修，讓家屬相當感激。

金門榮服處長游文勇表示， 台北榮總身障重建中心組長王馥庭日前帶領團隊成員，專程搭機來到金門服務，此次主要維修服務對象有4位金馬自衛隊成員，甚至有因當年誤觸地雷而導致腿部截肢，必須依賴義肢才能恢復行走的榮民阿嬤，當團隊成員抵達榮民住處時，家屬都說很感動與窩心。

老榮民鄭伯伯說，義肢屬於消耗品，除價格高昂外更需要定期檢修調整，特別是的義肢經過師傅調整維修後，使用上感到更加舒適，他說，很感謝榮總定期前來金門維修，讓他可以安心的穿著義肢，享有與一般人無異的生活。