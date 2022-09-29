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影／水泥鋪面恐慢性奪命 樹保團體籲「其邁市長救救老樹」

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄左營大路三角公園改建過程「水泥化」，百年老菩提經樹保團體反映根系無法呼吸，最近才打除部分鋪面。記者王昭月／攝影
高雄左營大路三角公園改建過程「水泥化」，百年老菩提經樹保團體反映根系無法呼吸，最近才打除部分鋪面。記者王昭月／攝影

樹木保護團體森林城市協會今早指改建中的左營大路三角公園，約10棟老樹根系周緣遭施工單位灌注水泥，將導致樹木缺氧，難逃「慢性死亡」命運，要求市長陳其邁救救老樹，高市府工務局養工處則表示，公園紀念木「菩提樹」整體硬鋪面並未擴大面積，此案經討，會在樹林周邊留3公尺寬人行空間，其餘水泥鋪面打除。

高雄市政府辦理左營大路人行道改善工程，同步改善三角公園休憩活動環境，但森林城市協會發現，公園內灌注大面積水泥並覆土，一棵樹圍520公尺， 樹齡約百歲的菩提樹未提報樹木保護計畫即施工，樹穴周緣新灌注的水泥鋪面防礙樹林呼吸，形同慢性殘害。

森林城市協會理事長莊傑任說，不只這棵老菩提，園內10多棵樹木都遇同樣問題。樹木根系經灌注水泥、覆土、工程機具壓實土壤，將導致樹木缺氧，之前恆春一棵老榕樹即因根系遭灌水泥，2年後凋亡，萬一倒伏，對公園使用者將造成不可預知的危險。

左營居民洪小姐說，緊臨左營崇實新村的這處三角公園，日據時代建置，園內有菩提，茄苳等樹種，有的樹齡近百歲，綠蔭遮陽，樹下陰涼，但她發現，高雄很 多公園都水泥化！

莊傑任舉澳洲為例指出，樹冠滴水線附近是樹根呼吸的空間，樹徑的6到8倍是核心根群（crz）， 你有任何工程或步道要進入，最多只能損失10%且不能傷到核心根群，但目前左營三角公園的核心根群都被損害50%以上，「這些樹一定慢慢掛掉」。他表示，樹保問題應回歸專業對話，不能因為少數民粹壓力而就範。要求市長陳其邁指示拆除水泥，回復既有土壤高層，不要再覆土害樹。

工務局養工處表示，相關工程是在兼顧原有樹木生長環境及民眾無障礙使用前提下，局部進行鋪面改造，硬鋪面改造後無擴大情形。針對樹保團體關心的榕樹群，工程原始規劃即沿樹圍周邊設置直徑4米以上樹穴，且未設置阻根版，周邊僅設置必要的無障礙步道鋪面，既維持原土及綠帶，亦兼顧樹根蔓生。

園內指定紀念樹木—菩提樹，考量增加活動與通行空間，僅鋪設步道，但9月26日現勘檢討後，決定樹木周邊維持3公尺寬度人行步道外，會去除其他鋪面以擴大樹穴空間，此案昨已完工。

森林城市協會理事長莊傑任指出，左營大路三角公園百歲老菩提覆土過高，影響根系呼吸。記者王昭月／攝影
森林城市協會理事長莊傑任指出，左營大路三角公園百歲老菩提覆土過高，影響根系呼吸。記者王昭月／攝影
高雄左營大路三角公園改建過程「水泥化」，樹保團體森林城市協會控將殘害樹林根系，請求市長陳其邁救救老樹。記者王昭月／攝影
高雄左營大路三角公園改建過程「水泥化」，樹保團體森林城市協會控將殘害樹林根系，請求市長陳其邁救救老樹。記者王昭月／攝影
高雄左營大路三角公園改建過程「水泥化」，遭樹保團體抗議。記者王昭月／攝影
高雄左營大路三角公園改建過程「水泥化」，遭樹保團體抗議。記者王昭月／攝影

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