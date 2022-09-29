高雄7歲童未入學窩居殘破屋瓦 警上門見他開心和狗玩

高雄市一名7歲男童9月8日新生入學，卻未到校，校方通報中輟後，少年隊警方展開協尋，23日找到男童住所；警方上門，見無門的殘破屋瓦，露天廚房堆剩飯剩菜，屋內漆黑，男童打赤膊和2隻小狗開心玩樂，單親母親指兒常睡過頭才未上學，警方通報社工和校方後，男童已復學。

高市警局少年隊警方15日接獲學校通報，指一名家住林園區的7歲男童應在9月8日小學一年級新生入學，但卻未到校，校方幾經撥打家長所留電話，均為空號，查訪地址後，未發現確切位置，於是通報警方協尋。

少年隊警方接獲男童中輟通報後，展開協尋，透過戶籍和之前家屬所留的地址，由於住址接近林園區海邊處，小巷弄和死巷多，警方在附近查訪後，9月23日終於找到男童住所位置，但眼前竟是一片沒門的殘破屋瓦，讓警方一度懷疑是否有住人？

警方當下無法確定屋內是否有住人？屋前的2隻小黑狗朝陌生人狂吠，警方朝屋內喊「有人在家嗎？」此時，上半身打赤膊、下半身穿著一條短褲的小男童從屋內跑出，張著大眼看著警方。

警方問男童的名字，男童遲疑幾秒鐘才回答，並指著屋內說「媽媽在屋裡睡覺」，隨即不理警方，開心地和小狗玩了起來。

警方走過擺滿雜物的通道，看見廚房在戶外，有剩飯殘於菜渣，警方走進沒門的屋子裡，只見屋內一片漆黑，男童母親正在睡覺，被警方叫醒後，沒開燈回答問話，男童母親說，因男童早上常會賴床，睡過頭，才未上學。

警方調查發現，男童父母離異後，原本由父親照顧，後父親因故無法照料，於是暫時改由母親照顧，由於男童已達就學年齡，由母親註冊入學後，母親因在工地打零工，工作不穩定，生活困苦，無暇督促兒子上學，男童因愛和家中2隻小狗玩耍，也遲遲未就學。