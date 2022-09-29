快訊

戰學歷無傷選情 高虹安民調飆升 地方出現棄保耳語

陳文茜整理遺照寫「袁惟仁走了」兒子和親姐都回應了

入境新制才剛上路 桃機單一天出入境人數已破新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓國瑜團隊現身「川伯」10月1日啟動議員輔選行程

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市前市長韓國瑜錄影片推薦無黨籍議員參選人陳清茂。圖／取自陳清茂臉書
高雄市前市長韓國瑜錄影片推薦無黨籍議員參選人陳清茂。圖／取自陳清茂臉書

議員選舉日逼近，高雄市前市長韓國瑜及團隊紛紛歸隊力挺韓家軍，近日韓國瑜幫議員參選人陳清茂錄製推薦影片，前副市長李四川10月1日將替李雅芬、宋立彬等議員站台，議員陳若翠競選總部成立大會將是助選第一站，李四川及葉匡時兩位「副市長」一起同框助選。

高市議員參選人陳清茂曾經是韓國瑜執政時期的「五虎將」之一，此次以無黨籍參選第五選區（仁武鳥松大樹大社）議員，韓國瑜日前錄製影片力挺。

李四川預計10月1日參加李雅芬、陳若翠及宋立彬競選總部成立大會，邱于軒則是10月8日才成立，10月1日先安排見面會，邀請李四川來加持，共為4位拚連任的「韓流議員」衝刺選情。

陳若翠表示，10月1日當天，除國民黨市長參選人柯志恩外，李四川的第一場競選行程是參加她的競總成立會，另位副市長葉匡時也會一起合體，義守大學副校長李樑堅及資深藝人田文仲等人也會出席，晚上她還會跟川伯逛六合夜市，振興夜市經濟。

陳說，「川伯」認真做事，在韓市府工作期間「拿摃槌不是拿麥克風」，紮紮實實工作，為民服務的精神值得她學習，特別邀請出席活動。

李四川10月1日起展開議員輔選行程，第一場活動是參加高市議員陳若翠競選總部成立大會。圖／陳若翠團隊提供
李四川10月1日起展開議員輔選行程，第一場活動是參加高市議員陳若翠競選總部成立大會。圖／陳若翠團隊提供

韓國瑜 李四川 陳若翠 2022大選 高雄市選舉

延伸閱讀

高雄麵線店因直播口誤被「倒閉」 陳若翠親赴店家道歉

李四川返高雄輔選登場 第一波獻給4位「韓流議員」

陪柯志恩吃播口誤店家「倒了」 陳若翠：不需擴大解讀

王鴻薇：NCC批中天報韓國瑜穿襪 周玉蔻講滾床單就可

相關新聞

韓國瑜團隊現身「川伯」10月1日啟動議員輔選行程

議員選舉日逼近，高雄市前市長韓國瑜及團隊紛紛歸隊力挺韓家軍，近日韓國瑜幫議員參選人陳清茂錄製推薦影片，前副市長李四川10...

高雄7歲童未入學窩居殘破屋瓦 警上門見他開心和狗玩

高雄市一名7歲男童9月8日新生入學，卻未到校，校方通報中輟後，少年隊警方展開協尋，23日找到男童住所；警方上門，見無門的...

國道7號可減少交通損害 陳其邁喊話「加速興建 」

國道7號興建計畫歷經10年漫長環評審查，昨天終於通過，預計119年完工通車。市長陳其邁表示，國7串聯高雄東邊交通路網，可...

推廣回收再造！ 琉創工園進駐旗糖農創園區於後天開幕

以推廣回收玻璃瓶環保循環再造的琉創工園，與高雄市政府都市發展局簽約，將進駐旗山區旗糖農創園區，玻璃工藝推廣教學中心歷經5...

社會住宅國境之南再一案「光春好室」社宅統包工程決標

屏東縣首案社會住宅，位在屏東市歸來派出所旁的「瑞屏安居」日前剛舉行動土典禮，縣內第二案社會住宅，位在潮州鎮的「光春好室」...

農再社區展現軟實力 屏東社區產業博覽會雙十連假登場

雙十國慶連假期間，集結屏東縣社區產業成果「2022好屏生活－屏東社區產業博覽會」將在10月8日至10日在屏東公園登場，1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。