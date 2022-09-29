韓國瑜團隊現身「川伯」10月1日啟動議員輔選行程

議員選舉日逼近，高雄市前市長韓國瑜及團隊紛紛歸隊力挺韓家軍，近日韓國瑜幫議員參選人陳清茂錄製推薦影片，前副市長李四川10月1日將替李雅芬、宋立彬等議員站台，議員陳若翠競選總部成立大會將是助選第一站，李四川及葉匡時兩位「副市長」一起同框助選。

高市議員參選人陳清茂曾經是韓國瑜執政時期的「五虎將」之一，此次以無黨籍參選第五選區（仁武鳥松大樹大社）議員，韓國瑜日前錄製影片力挺。

李四川預計10月1日參加李雅芬、陳若翠及宋立彬競選總部成立大會，邱于軒則是10月8日才成立，10月1日先安排見面會，邀請李四川來加持，共為4位拚連任的「韓流議員」衝刺選情。

陳若翠表示，10月1日當天，除國民黨市長參選人柯志恩外，李四川的第一場競選行程是參加她的競總成立會，另位副市長葉匡時也會一起合體，義守大學副校長李樑堅及資深藝人田文仲等人也會出席，晚上她還會跟川伯逛六合夜市，振興夜市經濟。