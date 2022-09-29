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國道7號可減少交通損害 陳其邁喊話「加速興建 」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國道7號興建計畫路線圖，南從小港串連至北邊仁武區，打通高雄東邊交通路網。圖／高市交通局提供
國道7號興建計畫路線圖，南從小港串連至北邊仁武區，打通高雄東邊交通路網。圖／高市交通局提供

國道7號興建計畫歷經10年漫長環評審查，昨天終於通過，預計119年完工通車。市長陳其邁表示，國7串聯高雄東邊交通路網，可讓大貨車與小客車分流、減少車禍損害，另紓解國1車流，盼中央加速興建，讓民眾交通更順暢。

市府交通局指出，環評通過後，後續由高公局向交通部送審建設計畫，預估最快在114年動工。

市長陳其邁今早在議會受訪表示，國道7號歷經15年推動，10年環評程序，終於在昨天通過環評大會，感謝行政院環保署、交通部推動及努力。

陳其邁說，國7從小港沿著山線高屏溪左岸抵達仁武區，串連東邊交通路網，讓大貨車跟小客車分流，減少車禍損害。其次，國7未來串聯港區貨櫃中心、大寮和發與大發及仁武產業園區等重要交通節點，對於紓解國道1號交通車流會有非常大幫助。

陳其邁強調，在考量整體高雄市交通服務品質改善，建議中央加速國7興建，讓市民交通能夠更順暢、安全。

交通局指出，「國道7號高雄路段計畫」民國99年完成規畫，101年環評審查，102年進入二階環評，歷經23次二階範疇界定會議及四次專案會議。國道7號全長23公里，由南至北的路線是小港南星計畫區，行經小港、林園、大寮、鳥松、仁武等區，與台88線及國10設置系統交流道轉銜，沿途將設置7座交流道，預計於119年完工通車。

7號高速公路歷經10年環評終於過關，高雄市長陳其邁盼中央加速興建。記者徐白櫻／攝影
7號高速公路歷經10年環評終於過關，高雄市長陳其邁盼中央加速興建。記者徐白櫻／攝影

環評 陳其邁 2022大選 高雄市長

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