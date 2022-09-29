國道7號可減少交通損害 陳其邁喊話「加速興建 」

國道7號興建計畫歷經10年漫長環評審查，昨天終於通過，預計119年完工通車。市長陳其邁表示，國7串聯高雄東邊交通路網，可讓大貨車與小客車分流、減少車禍損害，另紓解國1車流，盼中央加速興建，讓民眾交通更順暢。

市府交通局指出，環評通過後，後續由高公局向交通部送審建設計畫，預估最快在114年動工。

市長陳其邁今早在議會受訪表示，國道7號歷經15年推動，10年環評程序，終於在昨天通過環評大會，感謝行政院環保署、交通部推動及努力。

陳其邁說，國7從小港沿著山線高屏溪左岸抵達仁武區，串連東邊交通路網，讓大貨車跟小客車分流，減少車禍損害。其次，國7未來串聯港區貨櫃中心、大寮和發與大發及仁武產業園區等重要交通節點，對於紓解國道1號交通車流會有非常大幫助。

陳其邁強調，在考量整體高雄市交通服務品質改善，建議中央加速國7興建，讓市民交通能夠更順暢、安全。