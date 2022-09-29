推廣回收再造！ 琉創工園進駐旗糖農創園區於後天開幕

以推廣回收玻璃瓶環保循環再造的琉創工園，與高雄市政府都市發展局簽約，將進駐旗山區旗糖農創園區，玻璃工藝推廣教學中心歷經5個月的籌備整理，將在10月1日舉辦開幕系列活動。

琉創工園玻璃推廣教學中心，以推廣回收玻璃瓶環保循環再造為目的，將廢棄玻璃瓶製成生活用品，如玻璃杯、玻璃花瓶、玻璃盤及玻璃燈罩等用品，以推廣垃圾變黃金的概念，達到垃圾減量資源不浪費為目的。

琉創工園開幕活動，包括小小的美好樂團音樂表演，將邀請最小只有6歲小朋友，以輕鬆的音樂演奏作為開場，另邀請當地東平里社區發展協會，表演旗山著名香蕉舞表演。