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社會住宅國境之南再一案「光春好室」社宅統包工程決標

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣首案社會住宅「瑞屏安居」日前舉行動土典禮，屏東縣第二案社會住宅在潮州的「光春好室」統包工程決標。圖／本報資料照片
屏東縣首案社會住宅「瑞屏安居」日前舉行動土典禮，屏東縣第二案社會住宅在潮州的「光春好室」統包工程決標。圖／本報資料照片

屏東縣首案社會住宅，位在屏東市歸來派出所旁的「瑞屏安居」日前剛舉行動土典禮，縣內第二案社會住宅，位在潮州鎮的「光春好室」新建統包工程在昨完成決標，將由「園泰營造股份有限公司、林建宇聯合建築師事務所」統包團隊得標，預計2026年完工，「光春好室」提供172戶社會住宅。

屏東「光春好室」社宅位在潮州鎮志成路與興隆路口，周邊有1省道2縣道及潮州車站，交通網絡發達，鄰近光春國小、光春國中及潮州高中，還有共融式特色遊戲場「潮好玩幸福村」，步行3分鐘可抵達潮州夜市，學區加上便利生活，盼能成為青年回鄉助力。

「光春好室」規畫托嬰中心、身障日照中心、身障日間作業空間、身障社區居住空間及店鋪空間，滿足居住需求外也提供友善社會福利設施，為社區機能加值，提供便利的服務。

位在屏東市「瑞屏安居」社會住宅興建520戶，總經費20億70萬元，「光春好室」興建172戶，總經費10億元。

社會住宅

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