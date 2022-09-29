農再社區展現軟實力 屏東社區產業博覽會雙十連假登場

雙十國慶連假期間，集結屏東縣社區產業成果「2022好屏生活－屏東社區產業博覽會」將在10月8日至10日在屏東公園登場，10月8日下午，邀請藝人李懿共襄盛舉，跟縣長潘孟安為活動揭開序幕；9日下午邀請YOYO台的哥哥姐姐與大小朋友同樂，10日更推出適合闔家大小參與的「全家好屏野餐趣」活動，連假最好玩的市集，絕對不要錯過。

屏東縣副縣長吳麗雪說，創造產值永續且循環的農漁業生產模式，一直是屏東縣農村再生社區產品建立品牌與價值的基本核心。枋寮鄉新龍社區長期利用龍膽石斑廢棄魚鱗研發製成的膠原蛋白保養品，今年重新打造包裝設計，更推出新品牌「魚粦」；為解決鳳梨產量過剩，赤山社區不僅將金鑽鳳梨轉變為化妝水、洗面露，今年也正式推出新品牌「赤赤好」。

活動當天現場除有社區好物直賣、金牌農村在屏東、農再特有種、及走讀屏東四大主題區外，更打破過往產業市集規畫，改以主題遊樂區及闖關遊戲主題，上午10點到晚上9點，活動不間斷。

屏東社區產業博覽會，今年挑戰大眾視覺與味蕾，集結約40個農再社區，帶來種類多元且豐富的社區特色商品外，新龍社區新推出的魚粦品牌系列商品、赤山社區推出赤赤好鳳梨沐浴禮盒組、楓港社區檸檬桉手工皂禮盒、屏東市大洲社區鹹粿禮盒、新園鄉瓦磘社區瓦尚禾黑豆茶禮盒，與其他農再社區新產品。

「跨越世代、地域和領域的產業合作」吳麗雪說，縣府府內資源整合、主力行銷農再社區產業的重要概念。今年以異業結盟、跨域合作推出如萬巒鄉成德社區運用香檬與可可與在地業者研發生產22度果鳳梨香檬可可夾心、定遠自治區運用雲南果品羊奶果推出來一點滇羊奶果冰淇淋、前進社區與製香廠結合推出九層塔與艾草香的前進GO香薰香組、大坵社區與生技公司合作推出武檸檬－Chill檸檬粉等，是活動搶先上市新品。

鮮！下田捕魚、農村植物WAY、香料異世界、工藝手作風、一起野餐趣、果然好滋味、恆春好友肆、文青風市集、萬丹農村派對、親子焢窯趣等10大特色展區都是「好屏親子闖關總動員」遊戲場，闖關書內除有多項精彩體驗與遊戲，更有多項過關好禮送給大家。