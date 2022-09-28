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設計中島9月30日開放登島 萬坪展區秀設計力

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
黃元德是青春創客代表，擅長當代藝術創作。圖／高雄市青年局提供
黃元德是青春創客代表，擅長當代藝術創作。圖／高雄市青年局提供

2022台灣設計展即將登場，設計中島棧5庫「不朽青春」與棧6庫「青春限動」雙展場，集結全台各地跨產業、世代、地域、性別與族群等設計陣容，透過策展手法回應人手一機的資訊爆炸時代，面對社群、限時動態與短影音崛起、設計創作快速滾動的時代，用青春濾鏡與萬花筒等展品作為詮釋與隱喻，在展場中打破虛實疆界，創造線上線下即時串流及精采互動

「台灣設計設計台灣」總策展、副市長史哲說，青年是城市未來支柱，更是一座城市發展根基。多年來，高雄推動一連串關於青年文創人才發展政策，包含致力於發掘潛力新銳的「青春設計節」、「青春影展」，及「高雄拍」計畫、「駁二文創人才駐市計畫」、｢大駁二文青創星埕｣、｢以住代護－青創HOUSE｣、「高雄時尚大賞」等，期待成為年輕人的推力與助力。

高雄出身的永續設計師 JUST IN XX 周裕穎表示，此次受青年局邀請，以青春時期酷夏旗津機車旅途為靈感，創作「青春萬花筒」，與高雄製造大廠光陽機車合作，運用機車廢棄多彩車殼及後照鏡，融合光線折射特性與動力旋轉技術，打造一座高達3米的魔幻寫實「青春萬花筒」。

光彩絢爛的巨型萬花筒充滿巧思，他說，萬花筒蘊含著無限可能，每旋轉一次，萬花筒內影像隨之改變，能把剎那的城市美好烙印在心中。

青年局長張以理表示，青年局推出多項政策，與市府各局處致力打造青年宜居城市，為高雄育才留才。藉由2022台灣設計展年度設計盛事，媒合多位跨域創作者與高雄在地產業，還有來自韓國、日本工業設計師，分別透過長達數月的設計討論與發想，各自為這個展覽呈現豐富多元的設計創作，提出對於青春、城市、世代與未來的願景。

「不朽青春」與「青春限動」展區9月30日起在設計中島棧5庫、棧6庫搶先起跑，10月1日起至10月23日，周末安排系列講座與派對活動，邀請觀眾一起探索青春的無限可能，活動詳情可查詢高雄市青年局官方網站、加入官方FB、IG與Line@（@youth.kcg）帳號。

高雄市青年局長張以理（右）說，透過2022台灣設計展盛事，跨域創作者與高雄在地產業迸出亮眼火花。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局長張以理（右）說，透過2022台灣設計展盛事，跨域創作者與高雄在地產業迸出亮眼火花。圖／高雄市青年局提供
黃元德精心打造的作品「機械生命鍊金術」。圖／高雄市青年局提供
黃元德精心打造的作品「機械生命鍊金術」。圖／高雄市青年局提供
2022台灣設計展作品「青春萬花筒」展現巧思。圖／高雄市青年局提供
2022台灣設計展作品「青春萬花筒」展現巧思。圖／高雄市青年局提供
青年局、周裕穎與高雄製造大廠光陽機車攜手合作，運用機車廢棄多彩車殼及後照鏡，打造一座高達3米的「青春萬花筒」。圖／高雄市青年局提供
青年局、周裕穎與高雄製造大廠光陽機車攜手合作，運用機車廢棄多彩車殼及後照鏡，打造一座高達3米的「青春萬花筒」。圖／高雄市青年局提供

青年 文創

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