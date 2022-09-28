聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／立法院宴請台商 游錫堃吟唱詩詞展現真性情
世界台灣商會聯合總會今年選在高雄辦年會，晚間立法院設宴招待返台台商。立法院長游錫堃吟唱兩首詩詞抒發心聲，也呼籲大家要加強防衛意識，要讓中國大陸知道，台灣人不喜歡被他們統治。
「世界台灣商會聯合總會第28屆年會暨第3次理監事聯席會議」今天在萬豪酒店登場，800多位來自世界各地的台商齊聚一堂，今早蔡英文總統、美國前國務卿龐培歐及高雄市長陳其邁等人出席開幕活動。
晚間由立法院設宴招待，立法院長游錫堃偕同多位立委出席餐會。游錫堃上台不只致詞，還吟唱宋朝蘇東坡「水調歌頭‧明月幾時有」及清朝詩人許夢青「感舊」，特別的致詞方式贏得現場台商熱烈掌聲，總會長王德頒發感謝狀。
游錫堃解釋，選擇蘇東坡的詞是因為蘇生長在君主封建時期，未受重用不得志，另位鹿港文人許夢青在1896年創作「感舊」，當時台灣人抵抗一段時日才被日本人接管統治，這兩首詩詞意義均不凡。
游錫堃表示，面對中國大陸霸凌，我們有海峽天險、很好的武器，也有很多民主國家相挺，但國外媒體說我們的防衛意識不好，為台灣而戰的民調意願不高，所以我們要透過各式管道讓中國知道，台灣人不喜歡被他們統治，抱著必死的決心防衛台灣，也會比烏克蘭人更勇敢抵抗入侵。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言