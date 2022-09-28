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影／立法院宴請台商 游錫堃吟唱詩詞展現真性情

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立法院長游錫堃出席世界台灣商會晚宴，上台吟唱詩詞表達心聲。記者徐白櫻／攝影
立法院長游錫堃出席世界台灣商會晚宴，上台吟唱詩詞表達心聲。記者徐白櫻／攝影

世界台灣商會聯合總會今年選在高雄辦年會，晚間立法院設宴招待返台台商。立法院長游錫堃吟唱兩首詩詞抒發心聲，也呼籲大家要加強防衛意識，要讓中國大陸知道，台灣人不喜歡被他們統治。

「世界台灣商會聯合總會第28屆年會暨第3次理監事聯席會議」今天在萬豪酒店登場，800多位來自世界各地的台商齊聚一堂，今早蔡英文總統、美國前國務卿龐培歐及高雄市長陳其邁等人出席開幕活動。

晚間由立法院設宴招待，立法院長游錫堃偕同多位立委出席餐會。游錫堃上台不只致詞，還吟唱宋朝蘇東坡「水調歌頭‧明月幾時有」及清朝詩人許夢青「感舊」，特別的致詞方式贏得現場台商熱烈掌聲，總會長王德頒發感謝狀。

游錫堃解釋，選擇蘇東坡的詞是因為蘇生長在君主封建時期，未受重用不得志，另位鹿港文人許夢青在1896年創作「感舊」，當時台灣人抵抗一段時日才被日本人接管統治，這兩首詩詞意義均不凡。

游錫堃表示，面對中國大陸霸凌，我們有海峽天險、很好的武器，也有很多民主國家相挺，但國外媒體說我們的防衛意識不好，為台灣而戰的民調意願不高，所以我們要透過各式管道讓中國知道，台灣人不喜歡被他們統治，抱著必死的決心防衛台灣，也會比烏克蘭人更勇敢抵抗入侵。

世界台灣商會聯合總會在高雄舉辦第28屆年會活動，立法院設宴招待台商。記者徐白櫻／攝影
世界台灣商會聯合總會在高雄舉辦第28屆年會活動，立法院設宴招待台商。記者徐白櫻／攝影
立法院長游錫堃（右四）出席餐會，會同世界台灣商會聯合總會總會長王德（右五）舉杯向現場台商致意。記者徐白櫻／攝影
立法院長游錫堃（右四）出席餐會，會同世界台灣商會聯合總會總會長王德（右五）舉杯向現場台商致意。記者徐白櫻／攝影
立法院長游錫堃設宴款待台商，台總會會長王德（左）致贈感謝狀。記者徐白櫻／攝影
立法院長游錫堃設宴款待台商，台總會會長王德（左）致贈感謝狀。記者徐白櫻／攝影

游錫堃 立法院 台商

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