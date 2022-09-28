高市4項團體協約簽訂 928教師節最大禮物

高雄市教育產業工會歷經9個月時間協商，終於爭取到高市府同意教師專長授課等4項團體協約主張，今天正值教師節，高市教育產業工會理事長李賢能與高市中小學校長協會理事長高瑞賢分別代表勞資雙方簽訂團協，並趕在勞工局下班前送案，堪稱送個高市教職員最大的教師節禮物，也盼在全台起帶頭作用。

高雄市教育產業工會目前會員數破2萬人，經清查會籍及確認各校協商資格，符合團體協約法，具有協商資格且有意願參與團體協約的學校達275所，簽訂的團體協約總份數創新高紀錄。

李賢能表示，之前工會處理學校老師及教職員申訴，發現有些勞動條件問題非現行勞動法規可以處置，須透過團體協約協商解決，像教師從事導護工作；每天工時超過8小時卻無相對補休或加班會等補償機制；專長教師考招後未依專長安排授課，導致授課節數不足，日後請調困難；適用勞基法的廚工、教保員，未編足額經金發放不休假獎金，致權益受損，都是此次團協簽約重點。