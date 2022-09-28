影／張正傑走遍天涯海角音樂會前進北竿 受到熱烈歡迎

張正傑走遍天涯海角音樂會今天來到馬祖北竿的塘岐國小進行精彩演出，吸引包括塘岐國小及中山國中師生共約120人齊聚一堂，一起聆賞這場國際級的演出，不少師生聽完都相當感動，直說，感謝張大師願意到離島來演出，讓他們可以有機會欣賞到如此精彩的表演。

知名大提琴家張正傑在今年8月應邀到馬祖大坵島演出「暗空音樂會」，他看到北竿的優美風景，也認識了熱情的北竿鄉長陳如嵐，在得知陳如嵐希望在任內辦一場精彩音樂會，並慶祝塘岐國小70周年，張正傑二話不說，立即將「走遍天涯海角」系列音樂會，優先安排到馬祖來演出，這是第七站。

連江縣長劉增應也到場參與，跟小朋友們一起欣賞音樂會，更感謝藝術家們把這麼優質的音樂會帶到離島。這場音樂會，除了張正傑外，還特別邀請鋼琴家呂冠葶與京劇大師朱陸豪等人，會中，張正傑演奏了巴哈的無伴奏組曲讓小朋友天馬行空的幻想電視廣告的內容，讓音樂在心中活了起來；另外還特別演出俄國作曲家蕭斯塔高維契的奏鳴曲，作曲家從戰爭帶來的靈感，以音樂來嘲諷戰爭，在馬祖特別有感。

朱陸豪老師則以美猴王的身段搭配法國印象派作曲家德布西的大提琴奏鳴曲，詮釋小丑摘月維妙維肖，也讓學生們聽了哈哈大笑；而由大提琴與鋼琴刻劃出項羽烏江自刎前的悲傷氣氛下，朱陸豪也以渾厚的嗓音唱出京劇霸王別姬的垓下歌，項羽的悲嘆連小學生都有感覺。

張正傑還以莫札特的土耳其進行曲跟孩子一起玩遊戲，讓小朋友聽到主題就站起來，以身體來感受音樂的律動；最後在童謠組曲中，歡樂的結束了這場午後的音樂饗宴。