高雄麵線店因直播口誤被「倒閉」 陳若翠親赴店家道歉

國民黨高市議員陳若翠誤把高雄老字號藥頭豬脚麵線「顧身體」規模縮小說成倒閉，為此民進黨邁盟七位參選人今晚將赴店家吃麵線「支持」高雄美食。陳若翠表示，除在臉書發文道歉外，今天傍晚也赴店家解釋，已取得業者諒解。

高市議員陳若翠昨日與國民黨市長參選人柯志恩直播談疫情重創高雄餐飲業，不小心把高市黨部附近的「顧身體」麵線店移至騎樓營業說成倒閉。此說法引來民進黨同選區參選人湯詠瑜砲轟，今晚8點半，湯號召其他選區參選人全員出動，要去「顧身體」消費，以實際行動支持在地店家，推廣高雄美食。

今天傍晚，陳若翠帶禮盒拜會麵線店，親自向老闆致歉，另宴請柯志恩競選總部人員及朋友品嘗藥膳豬腳。陳若翠表示，以前就常來店內消費，深刻體會小吃店與攤商辛苦，昨天是想表達政府要給業者更多照顧，不料因為口誤模糊焦點，她感到很懊惱。

陳若翠說，業者理解她是一時口誤，也表示不會放在心上，甚至還替她加油，讓她很感動。

陳若翠表示，疫情讓店家生意雪上加霜，希望市府拿出辦法振興庶民經濟，不要開口閉口都是談高科技產業，也要關心社會底層民眾的生計。