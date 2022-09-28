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歷經3小時審議 國道7號高雄路段爭議聲中通過環評

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
國道7號高雄路段今天通過環境影響評估大會審查，預計119年完工通車。圖／高市交通局提供
國道7號高雄路段今天通過環境影響評估大會審查，預計119年完工通車。圖／高市交通局提供

國道7號高雄路段環評案經過環保署環評大會超過3小時的審查後，在爭議聲中通過。審查委員要求，希望國道7號高雄路段可徹底解決港區整體交通問題，同時對於拆遷戶能妥善安置；開發單位高公局承諾本最小拆遷原則設計，同時從高從優補償。

環評大會前，民間及環保團體已發布聯合聲明，認為工程方案無法紓解高雄交通問題，而密集的交流道設置，反而可能讓此路段成為台灣最危險的肇事公路。

國道7號2010行政院核定，2013年進入二階環評，但因路線爭議過大一度暫緩，環保署今天進行環評大會審查，前後共有31位立委、議員、官員、環團及民眾旁聽發言，審查超過3小時，最後拍板通過。

地方民代認為，國道七號高雄路段，可整體改善高雄交通狀況；地方等待十多年，不僅可以紓解交通，也可確保高雄林園、小港地區生命財產安全，現行的車輛早已把台17線塞爆，林園民眾前往高雄，勢必要經過台17線，常造成事故，國道7號可紓解，讓大型貨櫃經由國道7號上高速公路，港區的貨櫃車不必每天與百姓的汽機車爭道，徒增傷亡，也帶動地方發展。

但居民認為，並非反對國道7號，而是認為這路線無法徹底解決交通問題；被拆遷居民認為，哪有自己房屋被拆遷，又安排居民去社會住宅租屋的道理，那何不開發單位向居民承租即可。

水資源保育聯盟主任粘麗玉表示，國道7號在30公里的旗山斷層上，若發生大地震，恐會造成更大的危害，開發單位應提出防災防震計畫。也有民眾說，23公里的高速公路設置7個交流道，幾乎平均2到3公里就有一個交流道，預算恐超過1000億元，平均每公里造價達40多億，是鑲金道路。

高雄市副市長林欽榮表示，居民的反彈，會以在地居民以最小衝擊為原則，同時優先設定地上權，如果要現金補償，也會以協議價購從寬處理，並優先提供社會住宅；而高公局說，會以最小拆遷原則做設計，價從高從優補償，並與市府協調為優先安置。

國道 環評

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