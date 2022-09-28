台灣設計展將至 高市府攜手型農酒吧推特色商品

台灣設計展將至，高市府結合在地型農製作鹹酥雞惡魔餐、舒肥雞天使餐等特色料理舉辦型農市集；並與在地酒吧合作，推出限量「D98瓶裝調酒組」，以特色調酒領民眾體驗高雄夜經濟。

配合台灣設計展，高雄市政府今天透過新聞稿表示，將於10月第1、2個週末在駁二舉行「吉10型樂」型農市集，元榆牧場特別為活動研發鹹酥雞惡魔餐、舒肥雞天使餐，讓民眾體驗在天使與惡魔之間，天人交戰的滋味。

並與台灣設計研究院及無聲的所在、小島茶酒及LIL GAZ等在地酒吧合作，推出限量「D98瓶裝調酒組」，藉調酒職人運用在地文化打造的特色調酒及酒杯，搭配在地特色酒吧地圖，帶領民眾重溫1950年代美軍停泊高雄港碼頭帶進的酒吧文化，體驗高雄夜經濟。

針對D98瓶裝調酒組，負責人習翌設計總監林峯白說明，「D98」是由D=地=Design=Drink、9=酒=Night、8=吧=Bar組成，KAOBAR則是KAOHSIUNG BAR縮寫，商標為圓弧酒杯各種角度勾勒組合，除3款調酒，更設計專屬「KAOBAR杯」，限量500組，每組售價1698元。

高市農業局則說明，「元榆牧場」創辦人陳立言家中從父輩自1986年就開始養雞，2015年返鄉接棒的他自創品牌，面對當時多已被飼養30到35天就可以上市白肉雞壟斷的雞肉市場，以自家調配的飼料，飼養16週以上，養出肉質更Q彈、蛋白質含量更高的黑羽土雞，提供差異化選擇。

重視動物福利，陳立言增加雞隻活動空間，並採科學管理，全場無投藥，讓民眾吃得安心。10月1日起將連續2週末在「吉10型樂」型農市集推出「天使餐與惡魔餐」。

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