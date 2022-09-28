澎湖二呆藝館32週年 回顧展見耕耘精神

澎湖「二呆藝館」今天適逢開館32週年紀念日，以「耕耘」為核心展出回顧展，文化局長洪棟霖參訪並感念已故藝術家趙二呆的創作精神，也應允公私合力進行修繕、活化藝館。

「二呆藝館」今天適逢開館32週年紀念日，舉辦回顧展，包括洪棟霖、趙二呆（本名趙同和）的孫女趙頣與加拿大中信慈善金會董事吳曼麗等人專程前來，再一次回味作品，趙頣並親自擔任導覽與解說。

文化局表示，二呆藝館回顧展以「耕耘」為核心，包括有耕耘台灣、耕耘機時代、一分耕耘一分收穫和修理耕耘機等四大子題，其中一幅「耕耘機」創作，經由修護師彭雪芳修復，讓30年前創作重現，館內還有陳列趙二呆生前創作的夫婦銅雕，可見鶼鰈情深。

洪棟霖表示，二呆藝館是澎湖首座民間自建的館舍，感謝生於台北、珍愛澎湖的藝術家趙同和，將晚年所創作的1500多件作品全數捐給澎湖，配合今天開館32週年來紀念這段藝術史，感念其創作精神，讓他的藝術創作得以延續下去。

由於二呆藝館部分天花板與牆垣剝落，澎湖縣文化局與趙頣今天實地導覽後，在進行座談時應允公私合力進行修繕，以活化藝館，讓趙二呆所捐贈的逾千件文化資產作品，得以繼續展出。

文化局表示，本名趙同和的趙二呆，將生前所創作的水墨、書法、素描、西畫、篆刻、雕塑、陶藝、版畫、攝影、詩文等1500多件作品，全數捐給縣府，縣府在民國78年間，撥用文化局附近土地，供其興建「二呆藝館」，並命名為「藝奴居」，每年定期展出其藝術創作。