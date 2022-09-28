快訊

籲認真對待普亭言論 梅克爾揭不該輕忽原因

閃辭立榮董座「無關弟弟派瓦解」 張國煒曝未來計畫

澎湖二呆藝館32週年 回顧展見耕耘精神

中央社／ 澎湖縣28日電

澎湖「二呆藝館」今天適逢開館32週年紀念日，以「耕耘」為核心展出回顧展，文化局長洪棟霖參訪並感念已故藝術家趙二呆的創作精神，也應允公私合力進行修繕、活化藝館。

「二呆藝館」今天適逢開館32週年紀念日，舉辦回顧展，包括洪棟霖、趙二呆（本名趙同和）的孫女趙頣與加拿大中信慈善金會董事吳曼麗等人專程前來，再一次回味作品，趙頣並親自擔任導覽與解說。

文化局表示，二呆藝館回顧展以「耕耘」為核心，包括有耕耘台灣、耕耘機時代、一分耕耘一分收穫和修理耕耘機等四大子題，其中一幅「耕耘機」創作，經由修護師彭雪芳修復，讓30年前創作重現，館內還有陳列趙二呆生前創作的夫婦銅雕，可見鶼鰈情深。

洪棟霖表示，二呆藝館是澎湖首座民間自建的館舍，感謝生於台北、珍愛澎湖的藝術家趙同和，將晚年所創作的1500多件作品全數捐給澎湖，配合今天開館32週年來紀念這段藝術史，感念其創作精神，讓他的藝術創作得以延續下去。

由於二呆藝館部分天花板與牆垣剝落，澎湖縣文化局與趙頣今天實地導覽後，在進行座談時應允公私合力進行修繕，以活化藝館，讓趙二呆所捐贈的逾千件文化資產作品，得以繼續展出。

文化局表示，本名趙同和的趙二呆，將生前所創作的水墨、書法、素描、西畫、篆刻、雕塑、陶藝、版畫、攝影、詩文等1500多件作品，全數捐給縣府，縣府在民國78年間，撥用文化局附近土地，供其興建「二呆藝館」，並命名為「藝奴居」，每年定期展出其藝術創作。

澎湖縣 文化局 藝術家

延伸閱讀

金門青嶼張氏兄弟洋樓修復開工 將多元運用發展

澎湖肅穆祭孔 縣長賴峰偉盼發揚尊師重道精神

「麗娜輪」通過安平–馬公航線夜間試航 帶動藍色公路風潮

澎湖男不繳55萬酒駕罰款 名下19筆土地慘遭查封

相關新聞

延宕逾10年！國道7號高雄路段今通過環評 最快114年動工

延宕超過10年，歷經23次二階範疇界定會議及四次專案會議，國道7號高雄路段今天通過環境影響評估大會審查，最快114年可望動工...

金門前副縣長林德恭遇車禍重創 鎮公所會勘後改善

金門金湖鎮市港路(武德新莊出入口)在本月16日晚間發生一起機車撞行人的交通事故，造成前金門縣副縣長林德恭頭部重創，緊急後...

龐培歐抵台南：中國政府不能代表它的人民

美國前國務卿龐培歐今天首次到訪台南，與台南市長黃偉哲及企業界人士聚餐，他表示，很高興能有機會促進美台兩方經濟等各方面的合...

高市4項團體協約簽訂 928教師節最大禮物

高雄市教育產業工會歷經9個月時間協商，終於爭取到高市府同意教師專長授課等4項團體協約主張，今天正值教師節，高市教育產業...

影／張正傑走遍天涯海角音樂會前進北竿 受到熱烈歡迎

張正傑走遍天涯海角音樂會今天來到馬祖北竿的塘岐國小進行精彩演出，吸引包括塘岐國小及中山國中師生共約120人齊聚一堂，一起...

高雄麵線店因直播口誤被「倒閉」 陳若翠親赴店家道歉

國民黨高市議員陳若翠誤把高雄老字號藥頭豬脚麵線「顧身體」規模縮小說成倒閉，為此民進黨邁盟七位參選人今晚將赴店家吃麵線「支...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。