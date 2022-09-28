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延宕逾10年！國道7號高雄路段今通過環評 預計119年通車

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
國道7號高雄路段今天通過環境影響評估大會審查，預計119年完工通車。圖／高市交通局提供
國道7號高雄路段今天通過環境影響評估大會審查，預計119年完工通車。圖／高市交通局提供

延宕超過10年，歷經23次二階範疇界定會議及四次專案會議，國道7號高雄路段今天通過環境影響評估大會審查，預計119年完工通車。高市副市長林欽榮今率市府團隊與會表示，感謝環評委員及市民對興建計畫的提醒，市府將持續和高公局合作，針對施工造成的交通衝擊與沿線居民權益妥為處理，也期待工程加速推動，及早完工以改善港區周邊道路交通。

國道7號路段計畫，全長23公里，從小港南星路起，行經小港、林園、大寮、鳥松、仁武等區，與台88線及國10設置系統交流道轉銜，沿途將設置7座交流道，總經費約615.5億元，預計於119年完工通車。

交通局表示，國道7號高雄路段計畫於上月15日通過「環評第4次初審會議」，今天環保署召開第428次環評大會。高公局向環評委員簡報說明環評書的修正內容後，由多位高雄在地的立委許智傑、賴瑞隆、李昆澤，市議員陳致中、王耀裕、黃捷、李順進等，及高雄好過日、道安促進會、貨櫃公會等地方團體踴躍登記發言，向環評委員說明國7對高雄交通重要性。

賴瑞隆表示，貨櫃車專用道112年5月完工通車，國道7號及早興建將有效減少市區道路重車流量，減少重大死傷交通車禍，並提升港工業區貨運效率及高雄競爭力。將持續爭取交通部、國發會加速審查提報行政院盡速核定綜合規畫評估報告，促2028年前興建完成。

許智傑指出，國7可以分流港區交通，改善國1市區壅塞路段交通。李昆澤也說，國7是高雄東側走廊第一條南北向的快速道路，對於提升地區緊急醫療後送至關重要。高雄市道安促進會薛聖弘秘書長則說明，國7興建後可與國1採客或分流的疏導，降低事故嚴重性，以交通安全角度支持國7興建。

環評 國道 交通部

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