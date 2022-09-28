拚達標 高市亞灣社宅1期統包工程可望11月中旬動土

高雄市政府與國家住都中心設定在高雄興建1.5萬戶社宅目標，最受矚目的亞灣區社宅一期統包工程，27日已完成最有利標評選，可望11月中旬動土。

呼應蔡英文總統8年任內興建20萬戶社宅政策，國家住都中心及各縣市政府卯勁推動，高雄市從最初的6000戶，一路調升到1萬500戶，1萬2千戶至1萬5千戶，目前已規劃興建社宅基地有21處，共1萬709戶，高市府自建3處2481戶、中央建18處8228戶，目前已決標工程達12件5769戶，已動土的工程11處，居六都第一。

高市都發局表示，亞灣社宅一期統包工程新近已完成評選，預定10月議約決標，可再增加624戶。此工程投標廠商為永青營造、雄菱工程及石昭永建築師團隊，將建3棟地上13至15層、地下2層建築物，規畫1房至3房三種寸型，1、2樓設有托嬰中心、幼兒園、日間照顧、社區全齡運動中心等設施。總經費31.6億元，工期為1550日曆天，可望於11月中旬動土，2027年完工。

都發局長吳文彥表示，亞灣社宅基地位於前鎮區復興三路與啟聖街口，近高雄展覽館、軟體科技園區，有輕軌及捷運紅線經過，總面積2.3公頃，分二期推動，第1期0.9公頃採政府自建方式，建624戶；第2期2.4公頃採公辦都更，由民間實施者開發後，政府分回社宅營運，兩期工程合計建1474戶。未來供亞灣5G AIoT智慧新創產業引入的就業青年入住。