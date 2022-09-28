金門前副縣長林德恭遇車禍重創 鎮公所會勘後改善

金門金湖鎮市港路(武德新莊出入口)在本月16日晚間發生一起機車撞行人的交通事故，造成前金門縣副縣長林德恭頭部重創，緊急後送到台北治療，最近武德新莊社區住戶都跟金湖鎮公所反映，要求為了用路人行的安全，應該於該路口設置警示號誌燈提醒車輛行經該路段減速慢行，鎮公所從善如流。

金湖鎮長陳文顧日昨邀請縣府、警察局等相關單位到市港路的車禍地點會勘，陳文顧轉述，周邊不少住戶都反映，市港路的車禍事故頻傳，請相關單位協助改善，還給民眾一條安全回家的路。

會勘後，也達成結論，包括提高該處道路光亮度，請養工所於武德新莊發生車禍處新設路燈一盞，提升週邊照明，且由於市港路兩側皆種有路樹，部分路燈光線被路樹遮蔽，請養工所檢視市港路兩側路燈燈臂是否延伸，以期發揮路燈最大效用。

同時請林務所定期派員修剪市港路兩側路樹枝葉，避免路樹生長過於茂盛遮蔽路燈光源。

陳文顧也說，已責成承辦課，針對鎮內各重要路口、經常發生車禍路段，請相關單位配合會勘加強改善，同時也請鄉親隨時提供寶貴意見共同為交通安全而努力，減少鎮民生命財產損失。

據了解，現年69歲的林德恭遭此車劫，當晚即後送到台北榮總治療，在加護病房觀察治療了超過1周，近期才脫離險境，轉普通病房，目前已恢復意識。